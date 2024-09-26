WSJ узнала, что Запад не впечатлился планом Зеленского

В украинском «плане победы» мало новизны и нет конкретных действий, способных помочь Украине, считают западные чиновники. Кремль не комментирует план до его официальной публикации

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

«План победы» Украины, составленный президентом Владимиром Зеленским, не предлагает четкого пути к осуществлению этой цели, особенно с учетом продвижения российских войск, считают высокопоставленные чиновники из США и стран Европы, опрошенные Wall Street Journal на условиях анонимности.

«Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал один из них.

Зеленский планирует представить план властям США в четверг, 26 сентября. В Киеве ранее говорили, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».

Как выяснила The Times, план содержит четыре главных пункта: гарантии безопасности Украине, аналогичные положению о коллективной обороне НАТО; продолжение боев в Курской области; запрос о «специфическом» современном оружии; международная финансовая помощь Украине. Никаких уступок в пользу России документом не подразумевается, отмечал ABC.

Кремль воздерживается от комментариев деталей украинского «плана победы», публикуемых в СМИ на основании слов анонимных источников. «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной информации. Относимся к этому очень сдержанно», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков.

Российская сторона предлагает Украине начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России. Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.