Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Пока так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не будет официально представлен, заниматься его анализом преждевременно. Москва относится к этому очень сдержанно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, недостоверной информации», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли озабоченность Кремля продолжение операции ВСУ в Курской области, закрепленное в «плане победы». Об этом ранее написала The Times.

По данным журнала, всего план Зеленского содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине, а также продолжение операции ВСУ в Курской области.

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