Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом «плана победы»
Первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение страны в Североатлантический альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Украинская правда».
«Первый пункт плана фокусируется на том, решится ли проблема дефицита геополитической определенности в Европе — получит ли Украина все же место в НАТО», — сказал он на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии. По словам Зеленского, Москва «геополитически проиграет», если Киев вступит в альянс.
В НАТО неоднократно заявляли о неизбежности членства Украины в блоке. В июле на саммите альянса страны объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Генсек альянса Йенс Столтенберг в июне назвал победу Украины «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе. Ранее он исключал присоединение Киева к НАТО до окончания боевых действий.
Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой. Планы расширения альянса за счет Украины президент России Владимир Путин называл одной из причин военной операции.
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