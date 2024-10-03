Госдеп заявил о необходимости участия других стран в «плане победы» Зеленского

«План победы», предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, подразумевает действия не только Киева, но и других стран. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«План победы, который представила Украина, — это не просто вопрос действий, которые могла бы предпринять Украина. Это вопрос действий, которые могли бы предпринять и другие страны по всему миру», — сказал Миллер на брифинге.

Зеленский анонсировал «план победы» из пяти пунктов в сентябре и собирался представить его США. По словам украинского лидера, «четыре пункта— это то, что нам необходимо, и один — это после войны».

The Times узнала о четырех из пяти пунктов плана: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак пояснял, что цель — вынудить Россию сесть за стол переговоров и завершить конфликт «на условиях, приемлемых для Украины».

В Кремле заявили, что Россия добьется успеха в рамках военной операции на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы».