Операция в Курской области входит в «план победы», Зеленский утверждает, что хотел дождаться успеха, прежде чем представить его Байдену. Путин заявлял, что Украина не достигла целей на этом направлении, победа России неизбежна

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News сообщил, что не представлял американскому лидеру Джо Байдену анонсировавшийся «план победы» его страны, поскольку ждал успеха ВСУ в Курской области.

Со слов Зеленского, операция ВСУ в российском регионе является частью этого плана. «Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — сказал он.

«План победы» состоит из пяти пунктов, детальнее его Зеленский не раскрыл. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский, добавив, что реализовать его можно при помощи западных союзников Киева. Ранее украинский лидер говорил, что в сентябре намерен представить его не только Байдену, но и кандидатам на пост президента США — вице-президенту, демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Россия добьется успеха в своих действиях на Украине вне зависимости от планов Киева. О неизбежности победы России не раз говорил и президент Владимир Путин.

«Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение», — сказал он в апреле на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Говоря о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются почти месяц, Путин назвал «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории. По словам Путина, украинские войска, атакуя регион, хотели прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, но им это не удалось, российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Зеленский признавал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе.