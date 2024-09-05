 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский рассказал о «плане победы» из пяти пунктов

Сюжет
Военная операция на Украине
Операция в Курской области входит в «план победы», Зеленский утверждает, что хотел дождаться успеха, прежде чем представить его Байдену. Путин заявлял, что Украина не достигла целей на этом направлении, победа России неизбежна
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News сообщил, что не представлял американскому лидеру Джо Байдену анонсировавшийся «план победы» его страны, поскольку ждал успеха ВСУ в Курской области.

Со слов Зеленского, операция ВСУ в российском регионе является частью этого плана. «Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — сказал он.

«План победы» состоит из пяти пунктов, детальнее его Зеленский не раскрыл. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский, добавив, что реализовать его можно при помощи западных союзников Киева. Ранее украинский лидер говорил, что в сентябре намерен представить его не только Байдену, но и кандидатам на пост президента США — вице-президенту, демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

Зеленский заявил о планах «удерживать» захваченные курские территории
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Россия добьется успеха в своих действиях на Украине вне зависимости от планов Киева. О неизбежности победы России не раз говорил и президент Владимир Путин.

«Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение», — сказал он в апреле на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Говоря о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются почти месяц, Путин назвал «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории. По словам Путина, украинские войска, атакуя регион, хотели прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, но им это не удалось, российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Зеленский признавал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе.

Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»

Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке

Греф спрогнозировал падение цен на новостройки

Путина прокомментировал задержание Дурова

Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины

Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина ВСУ Курская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Путин назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области
Политика
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о планах закрепиться в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Украинцев предупредили о 20 часах в сутки без тепла и света зимойПолитика, 15:44
В Бишкеке эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбеОбщество, 15:42
Канцлер заявил о готовности Австрии принимать переговоры по УкраинеПолитика, 15:34
Главе банка дали 12 лет тюрьмы за хищение у Радулова более ₽1,6 млрдСпорт, 15:26
Жителю Севастополя дали 16 лет колонии за сотрудничество с СБУПолитика, 15:23
Трутнев после слов Путина предложил заменить подрядчика самолета «Байкал»Бизнес, 15:17
Spiegel анонсировал визит Зеленского в ГерманиюПолитика, 15:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о поражении резервов 12 бригад ВСУ в Сумской областиПолитика, 15:10
В сборной России по футболу назначили нового капитанаСпорт, 15:09
ПСБ заявил об увеличении выручки малого и среднего бизнеса в ДФО на 14%Пресс-релиз, 15:05
WSJ сообщила о сотнях шпионов из КНДР, работающих в IT-компаниях СШАПолитика, 14:59
Путин выразил надежду, что Харрис не повторит санкционную политику ТрампаПолитика, 14:55
Дюков допустил решение УЕФА о возвращении России в конце сентябряСпорт, 14:51
МЧС Подмосковья предупредило о первых заморозках в конце неделиОбщество, 14:46