Путин предложил Украине условия мира. Главное

Путин предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. В чем суть предложения и как отреагировали Киев и Запад — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», сказал глава государства.

Какие условия вошли в мирный план Путина

Выдвинутые условия президент назвал «очень простыми»:

ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей (включены в состав России в сентябре 2022-го). Речь идет в том числе о территориях в этих регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье).

Украинские власти также должны официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Санкции Запада против России должны быть сняты.

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Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров, сказал Путин. Он добавил, что Москва гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений.

Российские власти готовы к переговорам, заявил Путин, при этом он отметил «своеобразие юридической ситуации» на Украине, но заявил, что там есть легитимные власти, «даже в соответствии с Конституцией».

Официальный срок президента Владимира Зеленского должен был завершиться 20 мая, но из-за военного положения выборы на Украине не проводились, Путин выражал мнение, что легитимной властью в стране сейчас является Верховная рада и ее спикер (этот пост занимает Руслан Стефанчук).

Если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться и «условия для переговоров будут другими», подчеркнул Путин.

Новая система безопасности

На евразийском континенте нужна новая структура безопасности, считает Путин. Она должна представлять собой систему двусторонних и многосторонних гарантий и быть открыта в том числе для европейских стран НАТО.

«Для продвижения идеи системы коллективной безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями — Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими», — считает глава государства.

Он добавил, что в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе.

Как Украина и Запад отреагировали на предложение Путина по решению конфликта

Предложение Путина — это ультиматум, которому нельзя доверять, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если условия Путина будут выполнены, Россия не прекратит наступление.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал специфичным, красноречивым и высшей степени оскорбительным для международного права видение Москвы об урегулировании конфликта. «Это все сплошное притворство», — заявил он.

Позицию Киева прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — считает она.

«Это не мирное предложение», — заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя выдвинутые Путиным условия прекращения конфликта. Заявление Москвы, считает он, «демонстрирует, что цель России — контролировать Украину».

Россия не может диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Он [президент Владимир Путин] мог бы положить этому конец сегодня, если бы захотел сделать это», — считает министр обороны США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что утверждение Зеленского о выдвинутом Киеву ультиматуме — «это неверное понимание». «Это именно мирная инициатива... Речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», — сказал он.

Предложения президента Владимира Путина по урегулированию прозвучали накануне саммита по Украине в Швейцарии (15-16 пройдет в Бюргенштоке). Там ожидается участие представителей 90 стран и организаций, половина которых из Европы, говорили швейцарские власти.

Россию на конференцию не пригласили. Без нее и без честного и ответственного диалога выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно, заявил Путин. «Все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России», – сказал глава государства о предстоящей конференции.