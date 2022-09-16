Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и сообщили о погибших. Армения обратилась в ОДКБ

Президент России Владимир Путин в ночь на пятницу поговорил по телефону с премьером Армении и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе. «Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил ситуацию на границе с Арменией с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера, встреча прошла в Самарканде, где проходит саммит ШОС. На встреча Алиев подчеркнул, что Азербайджан, Пакистан и Турция тесно сотрудничают в трехстороннем формате.

Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается очень напряженной. Также Пашинян поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. И Блинкен, и Макрон заверили в готовности содействовать урегулированию ситуации в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших военнослужащих при столкновениях и обстрелах на границе с Азербайджаном. Он отметил, что эта цифра не окончательная.

ООН призывает Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии от 9 ноября 2020 года и вернуться за стол переговоров. Об этом заявил помощник генсека организации Мирослав Янча. «Мы призываем их [Армению и Азербайджан] вернуться за стол переговоров и предпринять шаги для подписания прочного мирного договора», — сказал он на заседании Совета Безопасности.

Россия, Франция и США способствовали установлению режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, слова которого приводит ТАСС

Правительство Армении два раза в течение 15 сентября переносило заседание кабмина. Ранее заседание планировалось провести в 10:00 мск, затем — в 14:00 мск. Затем заседание кабинета было перенесено на 10:00 16 сентября. О причинах переноса не сообщается, однако накануне вечером у здания правительства в Ереване сотни человек собрались на митинг с требованием отставки кабинета министров.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате обострения конфликта с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

ОДКБ пока не рассматривает возможность отправки военнослужащих в Армению из-за эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном, заявил начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. По его словам, речи о применении военной силы с привлечением ОДКБ в ближайшем будущем не идет.

После прошедших накануне вечером акций протеста полиция выставила оцепление вокруг здания парламента Армении и перекрыла ближайшую улицу, передает «РИА Новости». В среду вечером у парламента собрались сотни протестующих, требовавших отставки правительства.

В ночь на 15 сентября происшествий на границе Армении и Азербайджана не было, сообщило армянское Минобороны. «С 20:00 стрельба практически прекратилась по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано», — сообщило ведомство. Минобороны также подчеркнуло, что информация о переходе некоторых населенных пунктов под контроль Азербайджана является ложной.

Вечером 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих.

Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. По его словам, нагнетать напряженность на границе с Арменией и дестабилизировать ее не в интересах Баку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Азербайджана в конфликте. «Мы считаем неприемлемой ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Арменией достигнутого после войны [осенью 2020 года] соглашения», — сказал Эрдоган.

Минобороны Азербайджана к вечеру среды заявило о новом обстреле силами Армении позиций азербайджанской армии в Лачинском районе на юго-западе страны. Согласно заявлению оборонного ведомства, обстрел ведется из минометов и артустановок калибра 82 мм и 120 мм.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте, что в результате столкновений с азербайджанскими вооруженными силами на границе погибли 105 армянских военнослужащих.

В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобили ФСБ России, которые были задействованы в гуманитарной миссии в зоне боевых действий. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле машин ФСБ России, назвав их ложными. «В целях недопущения масштабных провокаций армия Азербайджана применяет меры реагирования только по отношению к законным военным целям армянских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны. В погрануправлении ФСБ России в Армении сообщили, что пограничники при обстреле не пострадали.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником Объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетит в Армению 15 сентября, глава миссии, генсек Станислав Зась, — на следующей неделе, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван запросил у ОДКБ военную помощь для «восстановления территориальной целостности». При этом он отметил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения. Армения также попросила Россию выполнить некоторые положения в рамках военного союза на фоне угрозы территориальной целостности государства. Как заявил агентству Reuters заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант.

Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о возможности сделать это из «приверженности международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма».

В середине дня 14 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из минометов и артиллерии подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в Кяльбаджарском районе на границе с Арменией. Подразделения армии Азербайджана «принимают ответные меры», сообщили в ведомстве.

Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило о серьезном обострении обстановки на границе с Азербайджаном. «Ситуация крайне напряженная, Азербайджан интенсивно обстреливает участок границы Сотк — Горис», — заявили в Минобороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе. 14 сентября он провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром и заявил, что «широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, на руководстве которой лежит вся ответственность за происходящее».

Экс-министр обороны Армении и глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян заявил, что в стране необходимо объявить военное положение и начать мобилизацию из-за боев на границе с Азербайджаном.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут мирные жители. «С армянской стороны есть жертвы, в том числе среди мирных жителей, мы понесли значительные потери военной техники. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попытки наступления», — приводит слова Симоняна пресс-служба парламента.

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военные обстреливают армянскую гражданскую инфраструктуру. «Вновь заявляем, что подразделения азербайджанской армии не наносят удары по гражданской инфраструктуре», — приводит «Интерфакс» слова представителя азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана также заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении продолжают обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, из гаубиц Д-30, Д-20 и 82-мм минометов.

В Кремле оценивают ситуацию на границе Армении и Азербайджана как напряженную. «Сохраняется напряженность. Было принято решение отправить миссию Организации Договора о коллективной безопасности. Они представят доклад главам государств», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что миссия ОДКБ пока не прибыла на место.

Утром 14 сентября Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Наступление азербайджанских сил, в частности, идет в направлении Джермука и Верин Шоржи. Применяются артиллерия, минометы, ударные беспилотники.

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России. Оно продержалось менее суток.

У здания парламента Армении с вечера 13 сентября начали собираться участники акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Полицейские выставили оцепление.

В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба ведется из артиллерийских орудий, применяются беспилотники. В ведомстве утверждают, что Баку обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Позднее Пашинян уточнил, что в результате обстрелов погибли 49 человек, назвав это число «неокончательным».