Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
Главное на 10:20 мск 16 сентября
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших военнослужащих при столкновениях и обстрелах на границе с Азербайджаном. Он отметил, что эта цифра не окончательная.
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Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается очень напряженной. Также Пашинян поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. И Блинкен, и Макрон заверили в готовности содействовать урегулированию ситуации в регионе.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил ситуацию на границе с Арменией с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера, встреча прошла в Самарканде, где проходит саммит ШОС. На встреча Алиев подчеркнул, что Азербайджан, Пакистан и Турция тесно сотрудничают в трехстороннем формате.
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Президент России Владимир Путин в ночь на пятницу поговорил по телефону с премьером Армении и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе. «Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как развивались события
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ООН призывает Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии от 9 ноября 2020 года и вернуться за стол переговоров. Об этом заявил помощник генсека организации Мирослав Янча. «Мы призываем их [Армению и Азербайджан] вернуться за стол переговоров и предпринять шаги для подписания прочного мирного договора», — сказал он на заседании Совета Безопасности.
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Россия, Франция и США способствовали установлению режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, слова которого приводит ТАСС
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Правительство Армении два раза в течение 15 сентября переносило заседание кабмина. Ранее заседание планировалось провести в 10:00 мск, затем — в 14:00 мск. Затем заседание кабинета было перенесено на 10:00 16 сентября. О причинах переноса не сообщается, однако накануне вечером у здания правительства в Ереване сотни человек собрались на митинг с требованием отставки кабинета министров.
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Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате обострения конфликта с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
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ОДКБ пока не рассматривает возможность отправки военнослужащих в Армению из-за эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном, заявил начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. По его словам, речи о применении военной силы с привлечением ОДКБ в ближайшем будущем не идет.
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После прошедших накануне вечером акций протеста полиция выставила оцепление вокруг здания парламента Армении и перекрыла ближайшую улицу, передает «РИА Новости». В среду вечером у парламента собрались сотни протестующих, требовавших отставки правительства.
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В ночь на 15 сентября происшествий на границе Армении и Азербайджана не было, сообщило армянское Минобороны. «С 20:00 стрельба практически прекратилась по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано», — сообщило ведомство. Минобороны также подчеркнуло, что информация о переходе некоторых населенных пунктов под контроль Азербайджана является ложной.
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Вечером 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих.
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Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. По его словам, нагнетать напряженность на границе с Арменией и дестабилизировать ее не в интересах Баку.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Азербайджана в конфликте. «Мы считаем неприемлемой ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Арменией достигнутого после войны [осенью 2020 года] соглашения», — сказал Эрдоган.
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Минобороны Азербайджана к вечеру среды заявило о новом обстреле силами Армении позиций азербайджанской армии в Лачинском районе на юго-западе страны. Согласно заявлению оборонного ведомства, обстрел ведется из минометов и артустановок калибра 82 мм и 120 мм.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте, что в результате столкновений с азербайджанскими вооруженными силами на границе погибли 105 армянских военнослужащих.
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В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобили ФСБ России, которые были задействованы в гуманитарной миссии в зоне боевых действий. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле машин ФСБ России, назвав их ложными. «В целях недопущения масштабных провокаций армия Азербайджана применяет меры реагирования только по отношению к законным военным целям армянских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны. В погрануправлении ФСБ России в Армении сообщили, что пограничники при обстреле не пострадали.
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Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником Объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетит в Армению 15 сентября, глава миссии, генсек Станислав Зась, — на следующей неделе, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван запросил у ОДКБ военную помощь для «восстановления территориальной целостности». При этом он отметил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения. Армения также попросила Россию выполнить некоторые положения в рамках военного союза на фоне угрозы территориальной целостности государства. Как заявил агентству Reuters заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант.
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Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о возможности сделать это из «приверженности международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма».
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В середине дня 14 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают из минометов и артиллерии подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в Кяльбаджарском районе на границе с Арменией. Подразделения армии Азербайджана «принимают ответные меры», сообщили в ведомстве.
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Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило о серьезном обострении обстановки на границе с Азербайджаном. «Ситуация крайне напряженная, Азербайджан интенсивно обстреливает участок границы Сотк — Горис», — заявили в Минобороны.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе. 14 сентября он провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром и заявил, что «широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, на руководстве которой лежит вся ответственность за происходящее».
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Экс-министр обороны Армении и глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян заявил, что в стране необходимо объявить военное положение и начать мобилизацию из-за боев на границе с Азербайджаном.
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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут мирные жители. «С армянской стороны есть жертвы, в том числе среди мирных жителей, мы понесли значительные потери военной техники. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попытки наступления», — приводит слова Симоняна пресс-служба парламента.
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Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военные обстреливают армянскую гражданскую инфраструктуру. «Вновь заявляем, что подразделения азербайджанской армии не наносят удары по гражданской инфраструктуре», — приводит «Интерфакс» слова представителя азербайджанского оборонного ведомства.
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В Минобороны Азербайджана также заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении продолжают обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, из гаубиц Д-30, Д-20 и 82-мм минометов.
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В Кремле оценивают ситуацию на границе Армении и Азербайджана как напряженную. «Сохраняется напряженность. Было принято решение отправить миссию Организации Договора о коллективной безопасности. Они представят доклад главам государств», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что миссия ОДКБ пока не прибыла на место.
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Утром 14 сентября Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Наступление азербайджанских сил, в частности, идет в направлении Джермука и Верин Шоржи. Применяются артиллерия, минометы, ударные беспилотники.
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Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России. Оно продержалось менее суток.
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У здания парламента Армении с вечера 13 сентября начали собираться участники акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Полицейские выставили оцепление.
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В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба ведется из артиллерийских орудий, применяются беспилотники. В ведомстве утверждают, что Баку обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Позднее Пашинян уточнил, что в результате обстрелов погибли 49 человек, назвав это число «неокончательным».
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Азербайджан утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. «В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Баку. По данным ведомства, речь идет о дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях.
- В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван и его «продолжающуюся политику военного авантюризма и реваншизма». «В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве. Позднее МИД республики также выпустил заявление, в котором сообщил о жертвах среди военных и ущербе для инфраструктуры.
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По состоянию на 4:00 мск ситуация на границе двух стран оставалась напряженной, интенсивность перестрелки не снизилась, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. По его словам, азербайджанская армия продвигается, применяя в том числе крупнокалиберное вооружение и зенитно-ракетные комплексы.
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К 7:00 мск ситуация на границе не изменилась, сообщило Минобороны Армении. «Противник продолжает применять артиллерию, минометы, САР и крупнокалиберное вооружение в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, поражая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — заявило ведомство.
- Азербайджанское агентство Trend.az сообщило со ссылкой на источники, что стороны договорились о прекращении огня с 8:00 мск. Баку утверждает, что режим сразу же был нарушен Ереваном, однако все же установился к 8:15 мск. Подтверждение этой информации со стороны Армении пока не поступало.
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В 11 утра мск МИД России опубликовал заявление, в котором говорилось, что стороны конфликта договорились о прекращении огня с 9:00 мск 13 сентября при «российском посредничестве». «Исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. МИД также подчеркнул, что находится «в тесном контакте» с Баку и Ереваном.
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Азербайджанская армия в результате столкновений «обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и возвышенностей в приграничной зоне, которые не были разграничены», сообщило агентство Trend. Также азербайджанские военные взяли «под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении».
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Министерство обороны Армении сообщило около 17:00 мск, что интенсивность боевых действий на границе снизилась, но обстановка остается напряженной и говорить о стабилизации ситуации пока рано. «Интенсивность обстрелов, зафиксированных среди ночи, значительно ослабла. Противник продолжает обстреливать приграничные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило в обстреле и нарушении договоренностей о прекращении огня армянскую сторону. «Позиции нашей армии подверглись артиллерийскому обстрелу 13 сентября в 16:55. Подразделения Вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, открыли артиллерийский огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении населенного пункта Ахмедлы Лачинского района, с позиций азербайджано-армянской границы в направлении населенного пункта Вагуди Гаракилсинского района. Ответные меры были приняты подразделениями азербайджанской армии», — говорится в сообщении Минобороны.
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Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.
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Около 19:30 мск в Минобороны Азербайджана заявили, что в результате эскалации на границе с Арменией в ночь на 13 сентября погибли 50 военнослужащих, в том числе восемь пограничников.
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Минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, но интенсивность обстрелов ослабла.
Как идут переговоры об урегулировании
- Около 2:00 армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.
- Пашинян также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном, тот подчеркнул необходимость добиться деэскалации.
- Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном и задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.
- После переговоров с Путиным и Макроном Пашинян также провел телефонные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, которому рассказал об обращении к России, ОДКБ и Совбезу ООН, а также выразил надежду на «адекватный ответ» мирового сообщества. Блинкен, в свою очередь, выразил глубокую озабоченность ситуацией и сообщил, что США готовы приложить усилия для стабилизации ситуации, сообщила пресс-служба армянского премьера. Также Пашинян позвонил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, который также выразил готовность помочь Армении. Также Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который отметил, что страна внимательно следит за развитием событий, а конфликты должны решаться мирным путем.
- Утром 13 сентября провели телефонные переговоры министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу, а также главы министерств иностранных дел обеих стран Арарат Мирзоян и Сергей Лавров. Стороны договорились предпринимать совместные шаги для урегулирования ситуации.
- Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Армения должна наконец отказаться от провокаций», — написал после переговоров Чавушоглу в Twitter. Еревану, по его словам, «следует сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей». Кроме того, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который сообщил, что Анкара, «как всегда, поддерживает Азербайджан».
- Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обращением Армении начала работу «по задействованию механизмов организации» для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ТАСС. В организации считают, что применение силы для урегулирования ситуации неприемлемо.
- Франция, которая с 1 сентября председательствует в Совбезе ООН, пообещала вынести вопрос об обострении между Арменией и Азербайджаном на рассмотрение, сообщил Елисейский дворец.
- Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил днем 13 сентября по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. «Подчеркивалось, что мишенями азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем министра иностранных дел России Игорем Ховаевым, сообщили в пресс-службе правительства. Пашинян подчеркнул «важность использования института сопредседательства Минской группы ОБСЕ и ее опыта в соответствии с ее международным мандатом».
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентами Азербайджана и Армении. Он заявил о необходимости отвода вооруженных сил, прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря, США будут добиваться прекращения боевых действий.
- Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, «с учетом произошедшего ночью» беседа Путина с Алиевым будет носить важный характер. Ушаков также выразил «крайнюю озабоченность» в связи с обострением обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.
- В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности заявили о начале работы по «реализации механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», о чем попросила Армения. В организации назвали применение силы неприемлемым и отметили, что для урегулирования противоречий следует использовать политико-дипломатические методы и договоренности.
- Генсек ООН заявил о беспокойстве развитием ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны к незамедлительным шагам по деэскалации и выполнению ранее достигнутых договоренностей.
- ОДКБ отправила в Армению миссию для оценки обстановки, ее возглавит генсек организации Станислав Зась, в ее составе представители стран — членов ОДКБ. Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.
- Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером. Согласно сообщению азербайджанского МИДа, стороны обсудили напряженную ситуацию в регионе и возможные шаги по возвращению к процессу ее нормализации.
Что предшествовало нынешнему обострению
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан после продолжавшегося два месяца вооруженного противостояния заключили перемирие при посредничестве России. В регионе разместили российских миротворцев. По итогам боевых действий Азербайджан установил контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.
Нагорный Карабах — это историческая область, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне. Регион провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году и назвался Нагорно-Карабахской республикой.
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.
- В 2022 году Ереван и Баку активизировали переговоры об урегулировании конфликта. Стороны несколько раз встречались в Брюсселе, ЕС выступает посредником в урегулировании. На такой встрече в мае Армения и Азербайджан договорились начать работу комиссии по вопросу демаркации границ.
- Несмотря на это, в регионе регулярно происходят столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Предыдущее обострение случилось в начале августа, когда российское Минобороны сообщило, что Баку 3 и 4 августа нарушал режим прекращения огня в Карабахе. Военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило частичную мобилизацию.
- Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что «члены незаконных армянских вооруженных формирований» с территории, где размещены российские военные, обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Лачинского района. Ведомство потребовало делимитации (нанесения на карты) границ Нагорного Карабаха и вывода с территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, армянских военных. Также Азербайджан провел операцию «Возмездие», взяв под контроль несколько «важных господствующих высот», и нанес удар по воинской части. Ереван присутствие своих военных на территории Нагорного Карабаха отрицает.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале сентября прилетал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Выступая там, он указал, что риск обострения конфликта на Южном Кавказе вырос, так как внимание международного сообщества сосредоточено на ситуации вокруг Украины. Также, по его словам, «есть силы», которые «много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе — с пророссийским правительством». Однако, по его словам, отношения Армении и России «как были, так и остаются стратегически союзническими». «Россия — главный фактор безопасности Армении», — подчеркнул Пашинян. По его словам, Ереван не боится вторичных санкций из-за этого союза с Россией.