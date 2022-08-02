Москва заявила, что Баку трижды нарушил режим прекращения огня в Карабахе

Азербайджан, по данным на 19:00 2 августа, трижды нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщается в сводке Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Один из военнослужащих Карабаха получил ранение, уточнили в ведомстве.

За последнюю неделю еще одно нарушение режима российские миротворцы зафиксировали 29 июля, также со стороны Азербайджана. В результате инцидента никто не пострадал.

Баку и Ереван сообщали и о других случаях стрельбы в регионе в последние дни. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанской армии армянскими военными в ночь с 30 на 31 июля. Агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Минобороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) сообщило о ранении одного местного военнослужащего во время «провокации» со стороны Баку 1 августа.

2 августа российские власти провели переговоры с представителями Азербайджана и Армении. Российский президент Владимир Путин по телефону поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. А министр обороны России Сергей Шойгу также по телефону провел переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщается в Telegram российского военного ведомства. Главы министерств обсудили «вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес».