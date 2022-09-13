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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван сообщил о погибших в ходе обстрелов на границе с Азербайджаном

Среди армянских военных есть погибшие и раненые в ходе обстрелов на границе с Азербайджаном, передает пресс-служба Минобороны Армении.

«С армянской стороны есть жертвы и раненые. Данные проверяются», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что атакам со стороны военных Азербайджана также подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Азербайджан заявил о бое на границе с Арменией
Политика
Фото:Artem Mikryukov / Reuters

Ночью 13 сентября в армянском Минобороны заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении армянских населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук, позже стало известно еще про города Варденис и Капан, села Артаниш и Ишханасар. Силы Азербайджана применяли артиллерийское и крупнокалиберное оружие, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), уточнили в Минобороны.

В тоже время в Баку обвинили армянских военных в «широкомасштабных диверсиях» на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. По данным Минобороны Азербайджана, армянские войска ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск и обстреляли несколько их позиций из разного вооружения, в том числе минометов. Со стороны Азербайджана погибли несколько людей, повреждена военная инфраструктура, указали в ведомстве.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана.

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