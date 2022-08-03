Азербайджан потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха

В ответ на действия армянских военных Азербайджан 3 августа провел в регионе операцию «Возмездие». Минобороны Карабаха в этот же день обвинило Баку в атаках на свои позиции. Ереван подтвердил приверженность миру в регионе

Баку требует демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы, сообщается в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

«Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы», — говорится в сообщении.

Военное ведомство сообщило, что 3 августа армянские военнослужащие «совершили диверсионно-террористический акт» против азербайджанских, что привело к гибели одного военного со стороны Баку. Также силы Армении пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (по договору от 10 ноября 2020 года возвращены в состав Азербайджана).

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В ответ на эти действия Баку провел операцию «Возмездие». Во время нее были взяты под контроль несколько «важных господствующих высот», там идут «инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог». Кроме того, были уничтожены позиции «незаконных армянских вооруженных формирований», нанесен авиаудар по воинской части.

Военные Нагорно-Карабахской республики 3 августа сообщили о применении со стороны Азербайджана гранатометов и зенитных ракетных комплексов, в результате чего погибли двое военнослужащих-контрактников и 14 были ранены. В республике объявили частичную мобилизацию.





Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Большую часть районов этой исторической области населяют армяне. В 1992-м Баку попытался взять Карабах под свой контроль, конфликт был заморожен в 1994-м, но вновь обострялся в 2016-м, а затем в 2020 году. По итогам последних соглашений между Ереваном и Баку стороны договорились остановиться на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора (он соединяет Карабах и Армению) был развернут российский миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) на пять лет. Армения обязалась вернуть Азербайджану два района, Кельбаджарский и Лачинский, которые разделяют подконтрольную российским миротворцам территорию Карабаха и Армению и не входят в Нагорный Карабах.

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МИД Армении в своем заявлении по поводу ситуации подтвердил «свою приверженность повестке дня установления мира и стабильности в регионе» и призвал «международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного поведения и действий Азербайджана». В ведомстве отметили, что считают недопустимыми попытки Баку «в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре».