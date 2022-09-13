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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил о бое на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о бое на границе с Арменией после «диверсий»
Ереван в ночное время заминировал пути снабжения войск Баку, из-за минометного обстрела погибли люди с азербайджанской стороны, заявили в Минобороны Азербайджана. В Баку сообщили о столкновении с военными Армении
Фото: Artem Mikryukov / Reuters
Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Армянские военные ночью 12 сентября совершили «широкомасштабные диверсии» близ госграницы с Азербайджаном, произошло столкновение, говорится в сообщении азербайджанского министерства обороны.

По данным ведомства, речь идет о Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В этих регионах армянские военные ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск, используя горный рельеф, утверждают в министерстве. Кроме того, армянские военные обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, говорилось в сообщении. Это привело к гибели людей и ущербу военной инфраструктуре.

«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Алиев заявил о взятии под контроль военными Азербайджана города Лачин
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Ранее армянское Минобороны сообщило об интенсивном обстреле со стороны Азербайджана приграничных городов Сотка, Горис и Джермук. По данным министерства, стрельба велась из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, Баку применял беспилотники. Около 01:00 мск в ведомстве отметили, что боевые действия продолжаются и попросили не публиковать видеозаписи с перестрелками.

Взаимные обвинения в обстрелах стороны выдвигали и ранее, начале августа российское Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В Баку тогда пояснили, что проводят операцию «Возмездие» в Нагорном Карабахе. Позднее официальный Ереван сообщил об обстрелах позиций со стороны Баку в восточной части госграницы, из-за чего ранения получил солдат-срочник. Азербайджанские власти тогда назвали эту информацию провокацией, отвергнув обвинения.

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В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан после продолжавшегося два месяца вооруженного противостояния заключили мирный договор при посредничестве России. В регионе развернули российских миротворцев, Баку получил контроль над частью территории Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал текст соглашения победным, армянский премьер Никол Пашинян объяснил, что был вынужден подписать договор для прекращения вооруженного конфликта.

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