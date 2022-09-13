Минобороны Азербайджана заявило о бое на границе с Арменией после «диверсий»

Азербайджан заявил о бое на границе с Арменией

Ереван в ночное время заминировал пути снабжения войск Баку, из-за минометного обстрела погибли люди с азербайджанской стороны, заявили в Минобороны Азербайджана. В Баку сообщили о столкновении с военными Армении

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Армянские военные ночью 12 сентября совершили «широкомасштабные диверсии» близ госграницы с Азербайджаном, произошло столкновение, говорится в сообщении азербайджанского министерства обороны.

По данным ведомства, речь идет о Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В этих регионах армянские военные ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск, используя горный рельеф, утверждают в министерстве. Кроме того, армянские военные обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, говорилось в сообщении. Это привело к гибели людей и ущербу военной инфраструктуре.

«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Ранее армянское Минобороны сообщило об интенсивном обстреле со стороны Азербайджана приграничных городов Сотка, Горис и Джермук. По данным министерства, стрельба велась из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, Баку применял беспилотники. Около 01:00 мск в ведомстве отметили, что боевые действия продолжаются и попросили не публиковать видеозаписи с перестрелками.

Взаимные обвинения в обстрелах стороны выдвигали и ранее, начале августа российское Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В Баку тогда пояснили, что проводят операцию «Возмездие» в Нагорном Карабахе. Позднее официальный Ереван сообщил об обстрелах позиций со стороны Баку в восточной части госграницы, из-за чего ранения получил солдат-срочник. Азербайджанские власти тогда назвали эту информацию провокацией, отвергнув обвинения.

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