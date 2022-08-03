В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстрелах из гранатометов и ЗРК и ударах с дронов, в результате которых есть погибшие и раненые

Нагорный Карабах, архивное фото (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию, сообщается на сайте главы республики.

«Президент Республики Арцах (армянское название Карабаха. — РБК) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация», — говорится в сообщении.

При ударе с дронов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли двое военнослужащих, сообщило ранее в среду Минобороны республики в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники», — говорится в сообщении ведомства. Еще восемь военных получили ранения.

Ранее 3 августа военные Нагорно-Карабахской республики сообщили о применении со стороны Азербайджана гранатометов и зенитных ракетных комплексов, в результате чего семеро военнослужащих были ранены. «Принимаются меры по стабилизации ситуации с российской военной группировкой, выполняющей миротворческую миссию», — отметили в Минобороны.

Позднее там уточнили, что в результате атак погибли двое военнослужащих-контрактников и были ранены 14.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило в Telegram, что в среду утром «члены незаконных армянских вооруженных формирований» на территории Азербайджана, где размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате смертельное ранение получил солдат-срочник.

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Накануне в Минобороны России заявляли, что российской миротворческой миссией зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего получил ранение военнослужащий Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью 2020 года и привел к вооруженному противостоянию. В ноябре того же года Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно договору, Азербайджану перешла часть территорий, а Россия отправила в регион миротворцев. В 2021 году было заключено еще несколько соглашений.

В 2022 году Ереван и Баку активизировали переговоры об урегулировании конфликта. Стороны несколько раз встречались в Брюсселе, который выступает посредником в урегулировании. На последней встрече, в мае, Армения и Азербайджан договорились начать работу комиссии по вопросу демаркации границ.

Тем не менее страны продолжают обвинять друг друг в обстрелах и подрыве усилий в разрешении конфликта.