Армения попросит у России помощь из-за столкновения с Азербайджаном

Совбез Армении обратится к России, ООН и ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном

Армения обратится к ОДКБ, Совбезу ООН и России в связи с перестрелками на границе с Азербайджаном. Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, Азербайджан выдвинул против Армении обвинения в диверсиях и провокациях

Фото: Alex McBride / Getty Images News

Совет Безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном, говорится в Telegram-канале правительства республики.

Официальный Ереван намерен попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

«На заседании были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на противодействие агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении, начавшимся с полуночи», — сказано в сообщении армянского кабмина.

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В Минобороны Армении ранее заявили, что после полуночи азербайджанские войска начали обстреливать приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба ведется из артиллерийский орудий и крупнокалиберного оружия, применяются БПЛА, говорили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что Баку обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые.

Армянский премьер Никол Пашинян затем провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт. Армянский премьер также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном, тот подчеркнул необходимость добиться деэскалации.

По состоянию на 03:00 мск ситуация на границе двух стран остается напряженной, интенсивность перестрелки не снизилась, рассказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

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Азербайджан сообщил, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. «В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Баку.

В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными данные о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван. «В ответ на широкомасштабную провокацию Армении Азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве.