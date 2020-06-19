Пашинян назвал два главных препятствия для карабахского урегулирования

Никол Пашинян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Прогрессу в Нагорно-карабахском урегулировании мешают две проблемы и обе связаны с позицией Баку, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера.

Первая — Азербайджан не желает вести переговоры напрямую с Нагорным Карабахом. И вторая — Азербайджан стоит на «максималистской позиции и рассматривает мирный процесс как средство поэтапного выполнения всех своих требований» и не готов к компромиссам. Об этом Пашинян заявил 19 июня на совместном заседании Советов безопасности Армении и Нагорного-Карабахской республики (НКР). Со стороны НКР на встрече председательствовал избранный меньше двух месяцев назад президент республики Араик Арутюнян.

Баку не согласен даже «признать возможность компромисса», отметил армянский премьер. «И поэтому очевидно, что с такими подходами мы не можем ожидать реального прогресса в переговорном процессе, особенно когда они сопровождаются угрозами войны или прямыми или косвенными территориальными или историческими требованиями к армянскому народу», — добавил Пашинян. По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев загнал себя в тупик, так как более 15 лет обещал своему народу военным путем решить карабахский конфликт, под этим предлогом были потрачены миллиарды долларов, но «сейчас он не может объяснить собственному народу, почему реальность такова, какая она есть».

Накануне, 18 июня, в видео-формате прошел саммит Европейского союза со странами Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия). На встрече Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован на основе принципов «независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ». «Нагорный Карабах — это не Армения, Нагорный Карабах — это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», — сказал азербайджанский президент.