Армения обратилась к России, ОДКБ и СБ ООН из-за действий Азербайджана

Азербаджан обвиняет Армению в минировании путей снабжения его армии и в обстрелах. Баку считает ответственным за эскалацию Ереван

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

В ночь на 13 сентября состоялось заседание Совбеза Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе которого были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию «агрессивным действиям Азербайджана против суверенной армянской территории».

Тогда Ереван анонсировал, что попросит Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к ОДКБ и СБ ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о военных действиях на армяно-азербайджанской границе, в том числе информацией об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре в Армении.

«Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы настоятельно призываем немедленно прекратить любые военные действия», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что после полуночи азербайджанские войска начали обстреливать приграничные населенные пункты на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук — из артиллерийский орудий и крупнокалиберного оружия.

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Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.

Азербайджан, в свою очередь, сообщил, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.

В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными данные о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван. В министерстве подчеркнули, что азербайджанская армия «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».