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Пашинян обсудил с Путиным эскалацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба правительства Армении.

«Премьер-министр подробно рассказал о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми.

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