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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

ОДКБ предложила отправить генсека на армяно-азербайджанскую границу

Экстренное заседание ОДКБ состоялось 13 сентября по инициативе армянской стороны. Совет предложил отправить на армяно-азербайджанскую границу генсека организации и создать рабочую группу для анализа ситуации
Станислав Зась
Станислав Зась (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и предложил направить на границу генсека организации Станислава Зася, а также создать рабочую группу для анализа ситуации, передает БелТА.

«Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», — говорится в сообщении белорусского агентства.

Экстренное заседание ОДКБ состоялось ранее 13 сентября по инициативе армянской стороны (в организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации, сообщили в пресс-службе организации.

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Приграничный конфликт Армении и Азербайджана обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Под обстрел попали позиции рядом с приграничными армянскими городами Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар и Джермук в юго-восточной части республики, сообщило Минобороны Армении. В результате перестрелки со стороны Армении погибли как минимум 49 человек, говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Азербайджанская сторона утверждала, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.

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В ту же ночь Пашинян поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и обратился к ОДКБ. При посредничестве России стороны конфликта договорились прекратить огонь с 9:00 мск, сообщал российский МИД.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана и возложил ответственность за обострение конфликта на Армению.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ОДКБ Азербайджан Армения рабочая группа
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