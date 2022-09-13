ОДКБ направит миссию в Армению

Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Также будет создана рабочая группа для оперативного мониторинга ситуации в рамках конфликта Армении и Азербайджана

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию для оценки обстановки после недавней эскалации отношений Армении и Азербайджана, сообщил секретариат организации.

Возглавит миссию генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В состав также войдут представители стран-участников ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации, подчеркнули там.

Президент Владимир Путин сообщил членам Совета коллективной безопасности о «дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», говорится в сообщении секретариата. Там подчеркнули, что члены ОДКБ поддержали посреднические усилия России.

«Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года», — отметили в организации.

Помощи у ОДКБ попросила Армения из-за столкновений с Азербайджаном, которые произошли в ночь на 13 сентября. Совет безопасности республики принял решение официально обратиться к России и попросить ее задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к ОДКБ и Совету безопасности ООН.

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О том, что правительство Армении официально обратилось к России, ОДКБ и ООН, сообщило Общественное телевидение Армении утром 13 сентября.

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