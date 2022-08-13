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Литва выступила за запрет въезда россиянам по шенгенским визам во всем ЕС

В литовском МИДе считают, что ограничения на въезд в ЕС для россиян будут эффективнее, если их введут на уровне сообщества. В ФРГ усомнились в такой возможности, Еврокомиссия отмечала, что подобный запрет не предусмотрен правилами
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Литва оценивает решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам, у которых есть эстонские шенгенские визы, но считает, что мера будет более эффективна, если ее введут во всем Евросоюзе. Об этом агентству BNS заявили в литовском МИДе.

Литва «придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», указали в ведомстве.

О необходимости принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского союза также заявила премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi. Несколько недель назад это предложение озвучил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

За запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз на уровне Евросоюза выступает и Чехия. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что намерен обсудить этот вопрос на встрече глав внешнеполитических ведомств стран объединения в конце августа.

После начала российской военной операции на Украине все эти страны, а также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия ограничили или прекратили оформление отдельных видов въездных документов для россиян. Например, Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года, сделав исключение для поездок с гуманитарной целью.

11 августа Эстония объявила, что через неделю закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, за несколькими исключениями, например, для дипломатов, лиц с правом на свободное передвижение по ЕС и тех, у кого в стране есть родственники. В этот же день сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма и призвал страны ЕС прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам и белорусам.

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Шольц усомнился в возможности полного запрета на выдачу виз россиянам
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз гражданам России. В Еврокомиссии подчеркивают, что визовый кодекс ЕС не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз, в том числе россиянам. Существуют категории лиц, которым нужно их выдавать, например членам семей, журналистам, диссидентам, указывает ЕК. При этом страны союза могут самостоятельно принимать решения в отношении той или иной заявки на визу.

О том, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию, в начале августа в интервью The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока [они] не изменят свою философию», назвав это «единственным способом повлиять на Путина» и остановить боевые действия. Накануне в своем ежевечернем видеообращении Зеленский уточнил, что призыв к визовым ограничениям не касается россиян, которых преследуют на родине, предложив давать им статус беженцев.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Литва Латвия Эстония визы шенгенские визы Евросоюз
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