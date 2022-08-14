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В МИД Польши допустили прекращение выдачи виз россиянам

Замглавы МИД Польши Вавжик допустил прекращение выдачи виз гражданам России
Польша несколько месяцев назад ограничила оформление виз россиянам, а теперь рассматривает запрет на выдачу въездных документов, заявили в МИДе. Варшава поддерживает введение меры на уровне ЕС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что Варшава работает над концепцией, которая позволит отказаться от выдачи виз россиянам, передает телекомпания TVP.

«Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели», — заявил он.

Дипломат указал, что страна уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. Сейчас въездные документы оформляют ограниченному числу лиц, в том числе тем, кому по работе нужно пересекать российско-польскую границу (дипломаты, водители грузовиков и другие), людям с Картой поляка (подтверждает принадлежность лица к польскому народу), членам семей граждан Польши и других стран ЕС.

Вавжик заявил, что Польша выступает за расширение санкций Евросоюза против России, особенно прекращение выдачи шенгенских виз россиянам на уровне объединения. Однако он признал, что не все страны на это согласны: «Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды».

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

После того как Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступит за введение запрета на въезд россиян в страну, если ситуация обострится. В марте в МИДе допустили закрытие погранперехода на границе Польши с Россией в Калининградской области.

Из-за начала боевых действия ряд европейских государств, в том числе страны Балтии, Чехия, Бельгия и Дания, ограничили или прекратили оформление отдельных видов въездных документов для россиян. Некоторые государства считают, что запрет на выдачу виз туристам из России должен быть введен на уровне ЕС - например, к этому призвали Латвия, Литва и Чехия. Эстония с 18 августа запретит въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, за некоторыми исключениями (уже выданные документы продолжат действовать, также в Эстонию можно попасть по визам других стран ЕС). 

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О необходимости запретить всем россиянам въезд на территорию стран Запада в начале августа в интервью The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что граждане России должны «жить в своем собственном мире, пока [они] не изменят свою философию». Позже он уточнил, что призыв к визовым ограничениям не касается россиян, которых преследуют на родине и предложил давать им статус беженцев.

В Еврокомиссии указывают, что согласно визовому кодексу ЕС полный запрет на выдачу краткосрочных виз, в том числе россиянам, невозможен. При этом страны союза могут самостоятельно принимать решения в отношении той или иной заявки на визу. Директор консульского департамента российского МИДа Иван Волынкин, несмотря на это, не исключает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша визы Евросоюз шенгенские визы
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