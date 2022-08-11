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Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами

Санкции вступят в силу через неделю, однако уже выданные россиянам визы продолжат действовать на въезд в другие государства ЕС. Въехать в Эстонию также можно будет по визам, выданным другими странами Евросоюза
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает Delfi.

Санкции Эстонии вступят в силу через неделю, однако уже выданные россиянам визы продолжат действовать на въезд в другие государства ЕС, пояснил Рейнсалу. При этом будут действовать исключения для:

  • лиц, которые работают в дипломатическом представительстве;
  • лиц, чья работа связана с международными перевозками;
  • лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;
  • лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника;
  • лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС.

Рейнсалу подчеркнул, что въезд в страну будет запрещен «львиной части» граждан России, которым визы были выданы именно Эстонской Республикой, однако это не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Также эстонское правительство разрешит продлить ВНЖ на год тем русским студентам, которые не успели доучиться. Количество таких студентов — около 50 человек, указал министр.

РБК направил запрос в пресс-службу Еврокомиссии.

В ЕС начали обсуждать идею запретить выдавать шенгенские визы россиянам
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После начала спецоперации на Украине Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз для россиян высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Еврокомиссия еще в июле исключала полный запрет на выдачу виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — утверждали еврочиновники. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены прежде всего и «главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых граждан.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 10 августа заявил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. «Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт.

Выдачу туристических виз для россиян уже приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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Эстония шенгенские визы санкции Россия
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