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Чехия предложит главам МИД ЕС запретить выдачу виз россиянам

«Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — заявил глава чешского МИДа, добавив, что Прага уже инициировала дискуссии. Он обещал поднять этот вопрос на саммите с коллегами из ЕС 31 августа
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Европейского союза, намерена обсудить вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на встрече министров иностранных дел союза в конце августа, передает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИДа Яна Липавского.

«Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — заявил глава МИДа, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Twitter.

Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ведомство подтвердило, что Чехия инициировала такую дискуссию на уровне Евросоюза, но не уточнило, где и когда она состоится. Ранее Липавский уже допускал, что поднимет этот вопрос на саммите глав МИД ЕС, который пройдет 31 августа в Праге.

Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года еще в июне. В МИДе подчеркнули, что страна сделала это первой в ЕС. Власти Чехии отмечали, что поступили так для «защиты внешнеполитических интересов» страны в связи с российской спецоперацией на Украине и для давления на Россию и Белоруссию.

Исключение сделали лишь для поездок с гуманитарной целью и для тех, у кого есть вид на жительство. Также ограничения не затронули выдачу краткосрочных виз членам семей граждан Чехии или ЕС для сопровождения, выдачу долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них лиц «отвечает интересам Чешской Республики».

Дискуссии о возможности выдачи виз россиянам начались на фоне российской спецоперации на Украине. Сначала ограничения в этой области стали вводить отдельные страны в одностороннем порядке. В частности, оформлять отдельные виды шенгенских виз россиянам перестали Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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Однако затем политики некоторых европейских стран предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам на уровне Евросоюза. Такую идею высказывали бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди, польский премьер Матеуш Моравецкий, премьер Эстонии Кая Каллас. Швеция допускала, что может прекратить выдачу виз сама или вместе с ЕС.

В Еврокомиссии исключили полный запрет, подчеркнув, что такой вариант не прописан в визовом кодексе Евросоюза. Блок не может перестать выдавать краткосрочные визы кому-либо, в том числе россиянам, так как они нужны членам семей, журналистам и диссидентам, уточняли в ЕК.

Однако уже 10 августа представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что этот вопрос начали обсуждать на уровне Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, со своей стороны, усомнился, что это возможно, так как санкции в отношении «невиновных» могут ослабить предыдущие меры.

В российском МИДе решили, что ЕС хочет сильнее «наказать» Москву и самих россиян. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвиняла политиков в нарушении международного права и принципа свободы передвижения.

Страны Запада неоднократно подчеркивали, что санкции направлены против российских властей. Последние, наоборот, полагают, что они нацелены на простых россиян.

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Татьяна Зыкина
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