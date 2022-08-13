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В Финляндии нашли способ сократить число выданных россиянам виз

Глава МИД страны сказал, что прием заявок на туристические визы могут ограничить одним днем в неделю. Идея возникла на фоне призывов прекратить выдавать их россиянам совсем
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Финляндия может ввести ограничения по времени приема заявок на различные визы россиянам для сокращения числа выданных документов, рассказал в интервью местному телеканалу MTV министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам», — объяснил министр.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В августе европейские страны начали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении российских граждан. В том числе прозвучали призывы о полном отказе от выдачи виз россиянам, и некоторые страны уже пошли на такой шаг — например, Чехия сделала это еще в конце февраля, в июне запрет продлили до марта 2023 года. Эстония в августе решила прекратить пускать россиян с шенгенскими визами, которые она ранее выдала.

С призывом полностью прекратить выдачу виз россиянам выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что граждане страны должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», так как они «отбирают чужую землю». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также призвал страны G7 (в группу входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) прекратить выдавать визы россиянам.

В Вашингтоне на это заявили, что не хотят наносить вред российскому народу. «Не с ним у нас разногласия», — отметили в Госдепартаменте США.

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Еврокомиссия отмечала, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, поскольку есть определенные категории граждан, которые должны получать разрешение на въезд (например, члены семей, журналисты или диссиденты). Однако страны ЕС могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», указали в Еврокомиссии.

По поводу введения полного запрета на въезд в страны союза россиян с визами среди членов ЕС есть разногласия. Так, Литва призвала ввести подобный запрет на уровне всего Евросоюза, в Чехии и Дании отмечали, что поддержат его, если это будет общеевропейское решение. В ФРГ же усомнились в возможности применения подобной меры.

В Кремле указывали, что идея ввести такого рода запрет для россиян бесперспективна.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Финляндия визы Шенген
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