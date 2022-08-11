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Госдеп заявил о нежелании вредить россиянам визовыми ограничениями

У США разногласия не с народом России, а потому Вашингтон не хочет вредить ее гражданам. Ранее Киев призвал G7, куда входят Соединенные Штаты, запретить выдачу виз россиянам
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Вводимые США ограничения не должны вредить российскому народу, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ходе телефонного брифинга.

«Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — отозвался он о призыве украинских властей к странам «большой семерки» (G7, США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) прекратить выдачу виз россиянам (цитата по ТАСС).

Накануне с этим призывом к G7 и Евросоюзу в Twitter выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Закрыть въезд в страны Запада для россиян также призывал в августе президент Украины Владимир Зеленский. При этом в ходе ежедневного видеообращения 24 марта он советовал россиянам уезжать из страны.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

Ранее в Госдепе подчеркивали, что посольство США в России не принимает заявления на визы, но россияне могут обратиться в дипмиссии, расположенные в других странах. США сократили число оказываемых консульских услуг после того, как Москва запретила посольству нанимать на работу россиян в ответ на очередную высылку российских дипломатов.

Дискуссии о возможности выдачи виз россиянам активизировались на фоне российской спецоперации на Украине. Сначала ограничения в этой области стали вводить отдельные страны в одностороннем порядке. В частности, оформлять туристические шенгенские визы российским гражданам перестали Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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Однако затем политики некоторых европейских стран начали предлагать запретить выдачу виз россиянам на уровне всего Евросоюза.Одним из первых с этой идеей выступил бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди, который сказал, что «общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу». Его поддержали польский премьер Матеуш Моравецкий, политические партии Финляндии и премьер Эстонии Кая Каллас. Власти Швеции допускали прекращение выдачи виз россиянам в одностороннем порядке или вместе с Евросоюзом.

Однако Еврокомиссия на фоне усиления обсуждений предупредила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз, в том числе россиянам.Такие документы необходимо выдавать постоянно, например, членам семей, журналистам, диссидентам, пояснили в ЕК.

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При этом 10 августа представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что вопрос о полном запрете на выдачу виз начали обсуждать на уровне Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц со своей стороны усомнился, что это возможно. «Мы ввели очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы их [санкции] направим против всех, в том числе против невиновных, это, скорее, ослабит принятые меры», — сказал он.

Российский МИД, говоря об идее европейских политиков прекратить выдачу виз россиянам, называл ее «бесплодной» попыткой сильнее «наказать» Россию и ее граждан. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвиняла авторов инициативы в нарушении норм международного права из Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека, касающихся свободы передвижения.

Страны Запада неоднократно подчеркивали, что санкции направлены против российского руководства. Российские власти утверждают обратное и считают, что они нацелены на простых граждан.

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Теги
Татьяна Зыкина
визы США Госдепартамент США
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