Шольц усомнился в возможности полного запрета на выдачу виз россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз гражданам России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. Накануне представитель правительства ФРГ сообщил, что данный вопрос начал обсуждаться на уровне ЕС.
«Мы ввели очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы их [санкции] направим против всех, в том числе против невиновных, это, скорее, ослабит принятые меры», — сказал Шольц (цитата по Merkur).
Канцлер Германии также заявил, что скептически относится к всеобщему запрету на въезд россиян в Европу и не считает оправданным введение санкций против всех граждан России, пишет издание Tagesschau.
В ходе пресс-конференции Шольца спросили, может ли бывший канцлер Герхард Шольцем быть полезным в разрешении ситуации вокруг Украины. «Не знаю», — ответил глава немецкого правительства, а затем добавил, что «было бы почетным делом добиться того, чтобы Россия разрешила импорт турбины для газопровода «Северный поток», передает газета Süddeutsche Zeitung.
Германия, с разрешения Канады получившая турбину из ремонта, несколько раз предлагала передать ее России для использования на трубопроводе «Северный поток». «Газпром» настаивает, что нужны официальные разъяснения от ЕС и Британии, что ремонт и перевозка турбин не подпадет под санкции. На фоне ситуации с турбиной «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности.
Предложения полностью прекратить выдачу виз гражданам России начали звучать в некоторых странах Евросоюза после начала спецоперации на Украине. Одной из первых это озвучила Бельгия. Министр королевства по делам беженцев Сэмми Махди говорил, что «общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу». С аналогичной инициативой выступал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Позже такую идею поддержали политические партии Финляндии и премьер Эстонии Кая Каллас. Власти Швеции допускали прекращение выдачи виз россиянам в одностороннем порядке или вместе с Евросоюзом.
На фоне это в Еврокомиссии заявили о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом ЕС. Кроме того, всегда есть категории граждан, которым нужно выдавать визы — членам семей, журналистам и диссидентам, заявляли в ЕК. При этом 10 августа представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что вопрос о визах начали обсуждать на уровне ЕС.