Хроника первой недели протестов в Белоруссии. Главное

Ночью в Минске несогласные с результатом выборов пытались организовать мирные акции протеста, но их почти сразу разгоняли. Против безоружных, мирно идущих и скандирующих лозунги людей начали применять светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули.

По итогам первой ночи МВД сообщило о 50 пострадавших среди протестующих и 39 среди правоохранителей, задержано было около 3 тыс. человек.

10 августа

Утром стало известно, что среди задержанных ночью много журналистов, в том числе российских, среди них корреспондент Meduza Максим Солопов, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и другие (всего за время протестов были задержаны более 20 журналистов). Весь день редакции, МИД и посольство России в Белоруссии пытались выяснить их местонахождение. Большинство к концу недели были освобождены.

Лукашенко начал получать поздравления: первым его с победой поздравил председатель Китая Си Цзиньпин, вторым — президент России Владимир Путин. Днем белорусский лидер впервые прокомментировал происходящее на улицах, заявив, что «Майдана не будет», и призвав всех «утихомириться, успокоиться». «Кукловоды», то есть организаторы протестов, по мнению Лукашенко, находятся в Чехии, Польше и Великобритании.

Светлана Тихановская в тот же день подала жалобу в ЦИК, в которой потребовала признать недействительным результат выборов. Вечером ее соратники по предвыборному штабу начали сообщать о потере связи с ней.

В Telegram-каналах людям предложили изменить тактику протеста: вместо выхода на центральные площади рассредоточиться и выходить на акции в своих районах, пытаться перекрывать дороги. В Минске сложилось несколько центров протеста — у ТЦ «Радуга» и Galleria, на Уручье, самое ожесточенное противостояние происходило у метро «Пушкинская». Там несколько часов ОМОН и другие подразделения пытались разогнать людей светошумовыми гранатами, в ответ протестующие несколько раз забросали силовиков «коктейлями Молотова», пытались соорудить баррикады. Там же погиб Александр Тарайковский — пока он единственная официально признанная жертва протестов. Как утверждает МВД, погиб он от самоподрыва. Его имя удалось установить только через три дня.

По итогам этой ночи МВД сообщило о задержании еще более 2 тыс. человек.

11 августа

Утро началось с новости о том, что Тихановская и глава ее предвыборного штаба Мария Мороз находятся в Литве. Как именно они там оказались, точно до сих пор неизвестно. Соратники не видели ее с тех пор, как она днем 10 августа вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу. Почти одновременно с появлением новости об отъезде было опубликовано ее видеообращение, в котором Тихановская призывает уважать закон, не противостоять милиции и не выходить на площади. Журналисты и блогеры предположили, что видео было записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной (она подтвердит этот факт только 14 августа), а соратники Тихановской выразили уверенность, что на нее оказали давление (ее муж Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом).

Сограждане к словам Тихановской не прислушались и продолжили организовывать акции протеста в Минске и в других городах.

По итогам этого дня МВД сообщило о задержании более 1 тыс. человек.

12 августа

Лукашенко провел совещание, посвященное ситуации в стране, на котором заявил, что протестующие — это в основном люди «с криминальным прошлым и безработные». На госканале «Беларусь 1» рассказали, что за протестами стоит штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. В стране начали восстанавливаться мобильная связь и интернет, а с нескольких предприятий начали приходить новости о забастовках.

Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения, цель которого — защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей, мобилизация белорусского народа, борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии.

Несколько телеведущих государственных СМИ сообщили о своем увольнении из-за несогласия с освещением протестов и происходящим в стране. Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объяснил, что он пять лет негласно был медийным лицом Министерства обороны, но не мог представить, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, «могут быть применены против своего народа».

Вечером при разгоне протестующих силовики применили помповые ружья. Утром следующего дня МВД отчиталось о задержании на протестах около 700 человек.

13 августа

С утра в Минске и других городах люди начали выстраиваться на тротуарах в «цепи солидарности», некоторые были исключительно женскими. Начало появляться все больше свидетельств того, что трудовые коллективы требуют от руководства встреч по ситуации в стране, выступая против насилия со стороны властей к протестующим. В четверг на не менее чем шести крупных государственных предприятиях прошли митинги — на них выходили работники БелАЗа, МАЗа и других крупнейших промышленных компаний. Ни митинги рабочих, ни акции солидарности с пострадавшими не разгоняли.

Вечером выступила председатель верхней палаты Белорусского парламента (сената) Наталья Кочанова. По ее словам, Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Затем министр внутренних дел Юрий Караев публично извинился перед теми, кто был случайно задержан на акциях протеста: «За тех, кто не ушел вовремя, не успел отскочить, я хочу взять ответственность».

Вечерние акции в городах прошли мирно, ночью из изоляторов временного задержания начали массово выпускать людей.

14 августа

Лукашенко с утра провел совещание, опровергнув слухи о своем отъезде из страны. Вечером он заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков, но все же просит их не бить лежачих: «Вы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз» (процитировало его слова агентство БелТА). Выступил он уже после того, как несколько тысяч человек маршем через весь город подошли к зданию правительства. Одними из главных вдохновителей шествия стали рабочие Минского тракторного завода. В пятницу сообщения о митингах против насилия со стороны органов правопорядка и за проведение новых выборов приходили с десятков предприятий.

В этот же день ЦИК объявила официальные результаты выборов: за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Остальные голоса получили три других участника кампании — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень. Почти 5% проголосовали против всех.