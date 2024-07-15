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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Возможность перехвата над Украиной ракет, летящих в западном направлении, предусмотрена в оборонном соглашении Киева и Варшавы. Столтенберг выступил против, подчеркнув, что НАТО «не станет частью конфликта»
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи сбивать над Украиной российские ракеты, которые летят в сторону Польши.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта», — сказал он в эфире украинского телемарафона (цитата по «Укринформ»).

При этом генсек заявил, что альянс наращивает поддержку Украины, в том числе укрепляет ПВО страны: Киеву поставляется больше наземных систем и ракет к ним, также большую роль в отражении воздушных атак должны сыграть истребители F-16, которые украинской стороне направили Дания и Нидерланды.

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Фото:remiza.com.pl

8 июля Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава привлечет союзников по НАТО для обсуждения этой идеи. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты, не получив согласия Североатлантического альянса, но несколько дней спустя глава МИДа Радослав Сикорский заявил, что предложение обсуждается.

В последние месяцы Польша несколько раз поднимала в воздух в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России по ночам, когда на Украине звучала воздушная тревога, а в нескольких городах раздавались взрывы.

В марте Минобороны Польши сообщило, что на территорию страны залетела крылатая ракета, пробывшая там 39 секунд. В ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей, а обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.

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