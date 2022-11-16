Падение ракет в Польше. Что известно к 9:00
Что известно к 9:00
-
Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, вероятно, выпущена ВСУ. «Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — сказал собеседник агентства.
-
Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил ракету, которая попала на территорию страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя альянса. По его словам, разведданные переданы НАТО и Польше. При этом собеседник телеканала не уточнил, кто и откуда выпустил ракету.
-
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с ракетой в Польше и выступил за детальное расследование происшествия.
- Президент США Джо Байден заявил лидерам стран, которые находятся на саммите на Бали, что ракеты в сторону Польши вряд ли запустили из России. «По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.
- Факты «все отчетливее указывают на непричастность России» к падению ракет на территорию Польши, — заявили в постпредстве России при ООН.
- Польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава не располагает точной информацией, чьи ракеты упали на ее территории. «Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету», — сказал он.
- В Кремле заявили, что не располагают информацией о взрыве в польском селе, которое находится в 8 км от границы с Украиной.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева в МИД с требованием «незамедлительно представить подробные разъяснения».
- Лидеры стран G7 и НАТО выпустили совместное заявление, в котором продолжили полную поддержку в проводимом Польшей расследовании.
Что произошло
В вторник, 15 ноября, российская армия провела один из самых массированных ракетных ударов по инфраструктуре Украины. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет. Польское Radio ZET 15 ноября сообщило о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В пожарной службе Польши заявили, что произошли взрывы на зерносушилке, в результате чего погибли два человека. Издание Lublin112 передало, что на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.
Польша провела срочное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. После него было объявлено, что в стране повысили боевую готовность некоторых воинских частей.
Реакция
- Минобороны России назвало провокацией сообщения польских СМИ о падении на территории страны двух российских ракет. «Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — заявили в Минобороны. В ведомстве добавили, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, изображенные на фотографиях, распространенных в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.
- Польские власти выступили с противоречивыми заявлениями: МИД утверждал, что ракета была российского производства, тогда как президент Анджей Дуда заявил об отсутствии точных данных о принадлежности упавших боеприпасов.
- Послы стран НАТО проведут 16 ноября экстренную встречу из-за инцидента на востоке Польши, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов. По их данным, встреча пройдет по просьбе Польши на основании 4-й статьи договора альянса о консультациях. Как сообщает агентство со ссылкой на одного из дипломатов, альянс будет действовать осторожно, ему потребуется время, чтобы проверить, как именно произошел инцидент.
- Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность использования 4-й статьи договора альянса о консультациях. «В связи с серьезной ситуацией, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генсеком НАТО. Мы проверяем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа», — сказал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера по итогам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны Польши.
- В Пентагоне в ответ на вопрос о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО, говорящей о коллективной обороне, заявили, что не будут спекулировать на эту тему без фактов.
- Президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши, назвав это ударом по коллективной безопасности и очень существенной эскалацией.
- Эстония и Латвия выразили свою солидарность с Польшей и заявили о готовности защищать территорию НАТО. Эстонский МИД заявил, что Таллин готов «защищать каждую пядь территории НАТО».
Срочное заседание G7
После сообщений об инциденте в Польше программа саммита «Большой двадцатки» на Бали была приостановлена и сдвинута на несколько часов. В кулуарах саммита прошла экстренная встреча лидеров G7 и стран НАТО. Во встрече участвовали также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы обсудили взрыв, произошедший на востоке Польши недалеко от границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Мы договорились находиться в тесном контакте, чтобы определить следующие шаги, которые необходимо предпринять в ходе расследования», — говорилось в принятом участниками встречи заявлении.