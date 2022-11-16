Падение ракет в Польше. Что известно к 9:00

Что известно к 9:00

Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, вероятно, выпущена ВСУ. «Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — сказал собеседник агентства.

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил ракету, которая попала на территорию страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя альянса. По его словам, разведданные переданы НАТО и Польше. При этом собеседник телеканала не уточнил, кто и откуда выпустил ракету.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с ракетой в Польше и выступил за детальное расследование происшествия.

Президент США Джо Байден заявил лидерам стран, которые находятся на саммите на Бали, что ракеты в сторону Польши вряд ли запустили из России. «По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.