Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации

Истребители F-16 ВВС Польши (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х.

«Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — говорится в публикации. В ведомстве предупредили, что на юго-востоке страны из-за работы самолетов может быть повышен уровень шума.

Ночью воздушная тревога действовала на всей территории Украины. УНИАН и «Суспільне» сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Военные отметили, что в предыдущий раз самолеты поднимали в ночь с 11 на 12 июня. Тогда сигналы воздушной тревоги несколько раз звучали по всей территории Украины, а в Киеве раздались взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.