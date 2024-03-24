Минобороны Польши сообщило о залетевшей на 39 секунд ракете
В ночь на 24 марта на территорию Польши залетела крылатая ракета, сообщает Минобороны страны. В сообщении военных говорится о крылатой ракете, «запущенной этой ночью дальней авиацией РФ».
В 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракета залетела в польское воздушное пространство в районе города Осердув вблизи границы с Украиной. Объект пробыл на территории Польши 39 секунд. «На протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Активизировалась, в частности, польская и союзная авиация», — говорится в публикации оперативного командования Польши в X.
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