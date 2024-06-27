Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой
Самолет пожарной службы упал недалеко от Варшавы, пилот госпитализирован, сообщается на информационном портале польской пожарной службы.
Инцидент произошел в городе Беляве в 17 км от Варшавы. Предположительно, летчику пришлось совершить вынужденную посадку в поле и во время маневра самолет Dromader упал на крышу.
Пилота доставили в больницу вертолетом санитарной авиации, добавляется в сообщении.
В четверг, 27 июня, в районе СНТ «Мечта» под Калининградом совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет, обошлось без пострадавших.
10 июня такой же самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии из-за столкновения с электрическим столбом, пилот попал в больницу.
За два дня до этого, 8 июня, самолет Piper совершил аварийную посадку на Тураевском шоссе близ подмосковного города Лыткарино, тогда никто не пострадал.
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