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Военная операция на Украине ,  
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Польша вновь подняла самолеты из-за активности российской авиации

Сюжет
Военная операция на Украине
Польша с союзниками подняла самолеты на фоне воздушной тревоги, которую объявляли по всей Украине. В Киеве сработала ПВО, СМИ сообщали о взрывах в Одессе

Польша с союзниками подняла самолеты в юго-восточной части страны для наблюдения за «деятельностью дальней авиации Российской Федерации», сообщило оперативной командование польскими вооруженными силами в X.

Польские военные отметили, что в предыдущий раз подобные действия фиксировались в ночь на 7 июня. «Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование ВС на постоянной основе следит за ситуацией», — говорится в публикации от 4:15 мск.

В ночь на 12 июня сигналы воздушной тревоги несколько раз звучали по всей территории Украины, СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. Киевская городская администрация в телеграм-канале заявила о работе ПВО.

Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В последний раз Польша с союзниками поднимала самолеты в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации» в ночь на 7 июня. Самолеты вернулись на землю к 7:00 мск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша авиация Воздушная тревога

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