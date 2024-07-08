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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский раскрыл содержание оборонного соглашения с Польшей

Зеленский: оборонное соглашение с Польшей разрешает перехват ракет над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение, заключенное в Варшаве, предусматривает перехват ракет и дронов над территорией Украины, летящих в западном направлении. Стороны будут сотрудничать в области авиации, в Польше будут готовить добровольцев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Соглашение Польши и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное в Варшаве, предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Документ пересматривает перехват ракет и дронов, выпущенных в западном направлении, уточнил глава государства.

Кроме того, Польша и Украина договорились о сотрудничестве по боевой авиации. Стороны будут совместно работать с уже переданными Польшей самолетами и рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных единиц.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Также на территории Польши будет сформировано подразделение под названием «Украинский легион». Это добровольческое формирование будет проходить подготовку на территории Польши, за его оснащение будут отвечать союзники Украины.

Вступить в легион смогут граждане Украины, которые находятся в Польше, Литве и странах ЕС, желающие выступить на стороне ВСУ, уточнил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

Зеленский 8 июля посетил столицу Польши, где принял участие в церемонии подписания соглашения в области безопасности вместе с польским премьером Дональдом Туском.

Туск на пресс-конференции после подписания документа пообещал обсудить возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей, с союзниками по НАТО. Он уточнил, что стороны внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с альянсом в заключенное соглашение о безопасности. Подобного рода действия требуют общей ответственности альянса, подчеркнул польский премьер.

Двухсторонние соглашения с Украиной в области безопасности в последние месяцы подписали США, Япония, Бельгия, Дания и другие страны, в том числе все государства «большой семерки». Российский МИД назвал их «обычными бумажками» и заявил, что они не имеют юридической силы. Москва осуждает помощь Киеву со стороны Запада, как военную, так и финансовую.

У Украины недостаточно средств ПВО, чтобы сбить все ракеты, которые запускает Россия, заявил в середине мая пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш. Страна имеет примерно 25% необходимых средств ПВО и нуждается в 120–130 современных истребителях, отмечал Зеленский.

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Украина Польша система безопасности Владимир Зеленский ПВО беспилотники
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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