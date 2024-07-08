Зеленский раскрыл содержание оборонного соглашения с Польшей

Соглашение, заключенное в Варшаве, предусматривает перехват ракет и дронов над территорией Украины, летящих в западном направлении. Стороны будут сотрудничать в области авиации, в Польше будут готовить добровольцев

Владимир Зеленский (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Соглашение Польши и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное в Варшаве, предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Документ пересматривает перехват ракет и дронов, выпущенных в западном направлении, уточнил глава государства.

Кроме того, Польша и Украина договорились о сотрудничестве по боевой авиации. Стороны будут совместно работать с уже переданными Польшей самолетами и рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных единиц.

Также на территории Польши будет сформировано подразделение под названием «Украинский легион». Это добровольческое формирование будет проходить подготовку на территории Польши, за его оснащение будут отвечать союзники Украины.

Вступить в легион смогут граждане Украины, которые находятся в Польше, Литве и странах ЕС, желающие выступить на стороне ВСУ, уточнил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

Зеленский 8 июля посетил столицу Польши, где принял участие в церемонии подписания соглашения в области безопасности вместе с польским премьером Дональдом Туском.

Туск на пресс-конференции после подписания документа пообещал обсудить возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей, с союзниками по НАТО. Он уточнил, что стороны внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с альянсом в заключенное соглашение о безопасности. Подобного рода действия требуют общей ответственности альянса, подчеркнул польский премьер.

Двухсторонние соглашения с Украиной в области безопасности в последние месяцы подписали США, Япония, Бельгия, Дания и другие страны, в том числе все государства «большой семерки». Российский МИД назвал их «обычными бумажками» и заявил, что они не имеют юридической силы. Москва осуждает помощь Киеву со стороны Запада, как военную, так и финансовую.

У Украины недостаточно средств ПВО, чтобы сбить все ракеты, которые запускает Россия, заявил в середине мая пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш. Страна имеет примерно 25% необходимых средств ПВО и нуждается в 120–130 современных истребителях, отмечал Зеленский.