Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России, сообщило оперативное командование польских ВС в соцсети X (ранее Twitter).

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в сообщении.

В командовании пояснили, что деятельность российской авиации «связана с ударами, нанесенными по объектам, находящимся, в частности, на западе Украины». В последний раз такую активность отмечали в ночь на 22 июня, отметили в ВС Польши.

Спустя примерно три часа польские военные сообщили, что «эксплуатация военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а запущенные силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности».

В ночь на 8 июля около 2:35 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Перед этим «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило, что в Николаеве, Сумах и Харькове были слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.