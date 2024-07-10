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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16

Блинкен: Дания и Нидерланды уже сейчас направляют Украине истребители F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Власти Дании и Нидерландов прямо сейчас направляют Украине обещанные истребители F-16, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

«Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — сказал он.

Москва осуждает военную помощь Украине.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. На вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. 

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Энтони Блинкен F-16 НАТО Военная операция на Украине
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