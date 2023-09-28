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Военная операция на Украине ,  
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Власти Польши подтвердили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской

Прокуратура Польши подтвердила, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской
Сюжет
Военная операция на Украине
В ноябре прошлого года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской
Польские полицейские на месте падения ракеты, ноябрь 2022 года
Польские полицейские на месте падения ракеты, ноябрь 2022 года (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики (в селе Пшеводув) в ноябре прошлого года и убившей двух человек, передает Onet.

«Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к заключению, в котором говорится, что эта ракета была украинской — еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — сказал Зебро.

Он также заявил, что Украина не идет на сотрудничество с Польшей в расследовании данного происшествия. «Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. <...> Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение, скорее, на высоком политическом уровне украинского государства», — добавил генпрокурор.

В ноябре 2022 года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда после этого предположил, что инцидент является случайностью, а ракета относится к украинской системе ПВО.

Россия свою причастность к произошедшему также опровергала. Минобороны заявляло, что удары по территории близ польско-украинской границы не наносились. Ведомство также сообщало, что на опубликованных фотографиях обломков видны элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Киев ставил под сомнение версию о том, что в Польше упала украинская ракета.

Ранее о том, что польские следователи считают упавшую в ноябре ракету украинской, сообщала Rzeczpospolita со ссылкой на материалы следствия. По данным газеты, речь в отчете идет о зенитной ракете серии 5в55 для системы С-300 с дальностью от 75 до 90 км. Заключение по делу было подготовлено на базе множества источников и на основе «исчерпывающих засекреченных данных национальных служб».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ракета Польша С-300 Военная операция на Украине
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