Варшава заявила об изучении идеи перехвата российских ракет над Украиной

Варшава изучает возможность перехвата российских ракет над Украиной, заявил Сикорский. В случае реализации плана по перехвату он «будет распространяться на любой снаряд, пересекающий западную Украину в направлении Польши»

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Варшава изучает предложение Киева о перехвате российских ракет над Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне. Его слова приводит «Би-би-си».

«На данном этапе это всего лишь идея. В соглашении [о сотрудничестве Польши и Украины в сфере безопасности, подписано 8 июля 2024 года] говорится, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.

По его словам, некоторые российские ракеты нарушали воздушное пространство Польши «примерно на 40 секунд», что затрудняет возможные меры реагирования. Вместе с тем в случае реализации плана по перехвату он «будет распространяться на любой снаряд, пересекающий западную Украину в направлении Польши», отметил министр.

«Наша дилемма заключается в следующем: если сбивать их только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и объектов. А украинцы говорят: «Пожалуйста, мы не будем возражать, сделайте это в нашем воздушном пространстве, — объяснил глава польского МИДа. — По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что подписанное с Польшей соглашение предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. Пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш отмечал недостаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить все российские снаряды. По словам Зеленского, у Украины есть лишь около 25% необходимых средств ПВО.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной, упали две ракеты, одна из них взорвалась. Погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей. Ведомство также указывало, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Киев опровергал информацию о том, что в Польше упали украинские ракеты.