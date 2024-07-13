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Военная операция на Украине ,  
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Варшава заявила об изучении идеи перехвата российских ракет над Украиной

Глава МИД Польши заявил об изучении идеи перехвата ракет России над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Варшава изучает возможность перехвата российских ракет над Украиной, заявил Сикорский. В случае реализации плана по перехвату он «будет распространяться на любой снаряд, пересекающий западную Украину в направлении Польши»
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Варшава изучает предложение Киева о перехвате российских ракет над Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне. Его слова приводит «Би-би-си».

«На данном этапе это всего лишь идея. В соглашении [о сотрудничестве Польши и Украины в сфере безопасности, подписано 8 июля 2024 года] говорится, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.

По его словам, некоторые российские ракеты нарушали воздушное пространство Польши «примерно на 40 секунд», что затрудняет возможные меры реагирования. Вместе с тем в случае реализации плана по перехвату он «будет распространяться на любой снаряд, пересекающий западную Украину в направлении Польши», отметил министр.

«Наша дилемма заключается в следующем: если сбивать их только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и объектов. А украинцы говорят: «Пожалуйста, мы не будем возражать, сделайте это в нашем воздушном пространстве, — объяснил глава польского МИДа. — По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею».

Польша отказалась сбивать российские ракеты на Украине без согласия НАТО
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Фото:Omar Marques / Getty Images
8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписанное с Польшей соглашение предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. Пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш отмечал недостаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить все российские снаряды. По словам Зеленского, у Украины есть лишь около 25% необходимых средств ПВО.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной, упали две ракеты, одна из них взорвалась. Погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей. Ведомство также указывало, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Киев опровергал информацию о том, что в Польше упали украинские ракеты.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Польша ракеты перехват Радослав Сикорский
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