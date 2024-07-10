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Военная операция на Украине ,  
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Польша отказалась сбивать российские ракеты на Украине без согласия НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский просил Запад принять участие в отражении атак России и говорил, что пункт о возможности перехвата ракет и дронов, летящих на запад, есть в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности Польши и Украины
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша не будет сбивать летящие в направлении Западной Украины российские ракеты, не получив на это разрешения всего Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш «Польскому радио».

Он апеллировал к позиции США, которые не желают эскалации конфликта.

«Конечно, существуют и другие процедуры в отношении ракет на территории Республики Польша. Дальше это наше решение», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в мае исключал, что НАТО будет сбивать ракеты России на Украине.

15 ноября 2022-го, когда российская армия провела массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, на территории Польши, недалеко от польско-украинской границы в селе Пшеводув, упали две ракеты, одна из них взорвалась, погибли два человека. В ходе расследования было установлено, что ракета была украинской, она была выпущена в ходе работы ПВО.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение Польши и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении.

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Зеленский поднял вопрос о том, почему западные страны не сбивают российские ракеты в небе над Украиной, после того как США и другие страны помогли в отражении атаки Ирана на Израиль в апреле. К примеру, американские силы тогда уничтожили 80 иранских дронов и не менее шести баллистических ракет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на призыв Зеленского защитить Украину так же, как Израиль, заявлением, что конфликты в этих двух странах различны, и США не намерены выступать в военных действиях на Украине в боевой роли.

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине. Российское военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Польша НАТО Военная операция на Украине ПВО Россия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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