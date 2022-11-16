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Минобороны России обнаружило на фото из Польши элементы ПВО С-300 Украины

Минобороны России: на фото обломков ракеты в Польше распознали элементы С-300 Украины
Фотографии обломков ракет, которые упали в Польше накануне, российские специалисты сочли элементами украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны России

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Российская сторона считает, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

В Минобороны добавили, что 15 ноября удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. В ведомстве также заявили, что ни одного удара по Киеву не наносилось, а разрушения в жилых кварталах города — следствие падения зенитных ракет из размещенных в черте города комплексов ПВО.

О падении ракет в селе Пшеводув (8 км от границы с Украиной) сообщило польское Radio ZET 15 ноября. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека, заявили в пожарной службе Польши. Издание Lublin112 сообщало, что на осколках ракет, найденных на месте происшествия, отсутствует маркировка. До этого по Украине был нанесен массированный удар, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры.

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Минобороны России отрицает причастность Москвы к падению ракет на территории Польши. В ведомстве добавили, что не наносили ударов около украинско-польской границы. Обломки, изображенные на фотографиях в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения, утверждало Минобороны.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что у Варшавы пока нет точной информации, чьи именно ракеты упали на территории страны. AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что, по предварительным данным, упавшую на территории Польши ракету запустили украинские военные, чтобы сбить российские ракеты.

Теги
Польша ракеты Минобороны Игорь Конашенков
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