Дуда заявил о намерении НАТО передать Киеву танки для нескольких бригад

Типовая танковая бригада ВСУ состоит из минимум 93 танков. Глава МИД Украины говорил, что западные союзники передадут Киеву до 140 боевых машин в первую волну поставок

Анджей Дуда (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Страны НАТО намерены передать Украине столько танков, скольку нужно для формирования нескольких танковых бригад, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге.

«Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — заявил Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

В стандартной танковой бригаде Вооруженных сил Украины насчитывается не менее 93 танков.

Дуда добавил, что два дня назад он посещал польский центр подготовки, где украинских военных обучают пользоваться танками Leopard 2. Помимо польских инструкторов, тренировки там проводят военнослужащие из Нидерландов и Норвегии.

Направить танки Украине согласились США, Великобритания, Германия, Канада и другие страны НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев рассчитывает получить до 140 танков западных моделей в ходе первых поставок от стран — участниц коалиции.

В начале января Дуда сообщил, что Польша поставит украинской армии «роту танков Leopard» (14 единиц) в рамках международной коалиции. По словам главы польского Минобороны Мариуша Блащака, машины доставят к середине марта.

Посол Польши в Германии Дариуш Павлось заявлял, что Украина должна получить больше 14 танков Leopard 2 от коалиции западных стран. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак утверждал, что вместе с ранее обещанными машинами Варшава отправит 60 танков PT-91 Twardy. До этого Польша передала Киеву более 200 из примерно 400 танков Т-72, которые были у нее на вооружении.

Российское руководство критикует поставки военной помощи Украине. Как заявил президент Владимир Путин, Москве есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится».