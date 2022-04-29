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Военная операция на Украине ,  
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Польское радио сообщило о передаче Украине более 200 танков Т-72

Польша передала Украине 200 советских танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщило Польское радио. Ранее премьер страны Матеуш Моравецкий говорил о передаче Киеву танков, не раскрывая никаких подробностей
Танк Т-72
Танк Т-72 (Фото: Jaap Arriens / ZUMA / ТАСС)

Польша в рамках военной помощи передала Украине более 200 советских танков Т-72, а также несколько десятков БМП, сообщило Польское радио со ссылкой на собственные данные. Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подтверждал передачу танков Киеву, но отказался раскрывать подробности в интересах безопасности Украины.

Как пишет Польское радио, танки Т-72 уже попали на Украину через Чехию. Всего в Польше насчитывается почти 400 таких танков, по решению Минобороны Польши в 2019 году часть из них была доработана, однако, по данным радиостанции, Киеву решили передать в основном танки, которые не вошли в программу модернизации.

Варшава поставила Киеву военное оборудование на 7 млрд злотых (примерно $1,59 млрд), включая самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и реактивные установки «Град», пишет радиостанция. Также Польша предоставила ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал поставить Польше Challenger 2 (основной танк британских сухопутных войск, производился с 1994 по 2009 год и еще используется. — РБК), если та направит Украине танки T-72. Газета Independent писала, что на тот момент от Варшавы не поступало такой просьбы, но при необходимости поставка может быть организована «в течение нескольких дней».

25 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передала Украине танки, отказавшись раскрыть подробности. При этом он добавил, что Польша «получила поддержку Великобритании и США», поэтому может чувствовать себя «в полной безопасности».

Моравецкий также заявил, что вопрос о передаче Киеву МиГ-29 «закрыт», поскольку «такой необходимости нет, как и нет подобных просьб». Польша в начале марта предлагала направить на американскую базу в Германии самолеты МиГ-29 для их дальнейшей передачи Украине. Варшава решила не поставлять их Киеву самостоятельно, а принять решение по этому поводу совместно с союзниками по НАТО. В Пентагоне после этого заявили, что не считают разумным отправку истребителей через США.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву США и другими странами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с западным вооружением на территории Украины станут целью для российских военных. В середине апреля Минобороны России сообщило, что подо Львовом был уничтожен логистический центр, где находились крупные партии американского и европейского оружия.

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Теги
Кирилл Соколов
Т-72 танки Польша Военная операция на Украине
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