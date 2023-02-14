Минобороны Польши назвало сроки поставки танков Leopard Украине

Всего Украина ожидает до 140 западных танков. Польша пообещала Киеву 12 Leopard

Мариуш Блащак (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Немецкие танки Leopard будут доставлены на Украину уже в марте. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО, сообщает Interia.

«Танки будут доставлены на Украину к середине марта. Остается только сплотить отряды [для их использования], и такая поддержка будет оказана», — сказал Блащак.

Он добавил, что Польша продолжит поддерживать Украину в военной отрасли. «В сотрудничестве с другими отраслями ЕС, НАТО и даже так называемой контактной группой мы можем многого добиться», — заявил Блащак, добавив, что в области поставок запчастей и боеприпасов на Украину есть «большая проблема».

О том, что Польша собирается поставить танки на Украину, сообщил президент Анджей Дуда. Он выразил надежду, что Leopard, как и другие боевые машины, вскоре поступят на Украину и смогут усилить оборону страны. Представитель канцелярии польского президента Якоб Кумох выразил готовность страны предоставить украинской стороне дюжину Leopard.

На вопрос о том, будут ли поставляться на Украину истребители, Блащак отметил, что этот вопрос также стоит на повестке дня, но его надо «продавливать». «Я думаю, этот разговор тоже закончится положительным решением, но на него надо надавить», — сказал министр обороны.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошло восемь стран. Это Дания, Канада, Нидерланды, Германия, Испания, Польша, Норвегия и Португалия. Остин отметил, что цель Североатлантического альянса — «не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев рассчитывает получить до 140 танков западных моделей в ходе первых поставок от участниц коалиции.

Российское руководство критикует поставки военной помощи Украине. Как заявил президент Владимир Путин, Москве есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится».