Минобороны Польши назвало сроки поставки танков Leopard Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Белый дом объяснил обнаружение летающих объектов настройкой радаров Политика, 19:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Французский хоккеист извинился за то, что толкнул оператора в матче КХЛ Спорт, 19:01
Пригожин назвал себя создателем «фабрики троллей» Технологии и медиа, 18:59
Госдума в 1-м чтении одобрила штрафы за перепродажу сведений из ЕГРН Недвижимость, 18:53
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 18:49
Казахстан запустит программу открытия счетов гражданам при рождении Общество, 18:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Турции спасли женщину спустя 205 часов после землетрясения Общество, 18:38
Минобороны Польши назвало сроки поставки танков Leopard Украине Политика, 18:35
Власти столицы оценили готовность строительства электродепо «Южное» Город, 18:34
Овечкин временно покинул «Вашингтон» «из-за здоровья близкого человека» Спорт, 18:27
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:25
ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда Политика, 18:18
Умер писатель Андрей Левкин Общество, 18:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Польши назвало сроки поставки танков Leopard Украине

Глава Минобороны Польши: танки Leopard доставят на Украину в марте
Всего Украина ожидает до 140 западных танков. Польша пообещала Киеву 12 Leopard
Мариуш Блащак
Мариуш Блащак (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Немецкие танки Leopard будут доставлены на Украину уже в марте. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО, сообщает Interia.

«Танки будут доставлены на Украину к середине марта. Остается только сплотить отряды [для их использования], и такая поддержка будет оказана», — сказал Блащак.

Он добавил, что Польша продолжит поддерживать Украину в военной отрасли. «В сотрудничестве с другими отраслями ЕС, НАТО и даже так называемой контактной группой мы можем многого добиться», — заявил Блащак, добавив, что в области поставок запчастей и боеприпасов на Украину есть «большая проблема».

О том, что Польша собирается поставить танки на Украину, сообщил президент Анджей Дуда. Он выразил надежду, что Leopard, как и другие боевые машины, вскоре поступят на Украину и смогут усилить оборону страны. Представитель канцелярии польского президента Якоб Кумох выразил готовность страны предоставить украинской стороне дюжину Leopard.

На вопрос о том, будут ли поставляться на Украину истребители, Блащак отметил, что этот вопрос также стоит на повестке дня, но его надо «продавливать». «Я думаю, этот разговор тоже закончится положительным решением, но на него надо надавить», — сказал министр обороны.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошло восемь стран. Это Дания, Канада, Нидерланды, Германия, Испания, Польша, Норвегия и Португалия. Остин отметил, что цель Североатлантического альянса — «не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок».

Читайте на РБК Pro
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
Извинительные 835 слов: как CEO стартапа из США каялся перед клиентами
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев рассчитывает получить до 140 танков западных моделей в ходе первых поставок от участниц коалиции.

Российское руководство критикует поставки военной помощи Украине. Как заявил президент Владимир Путин, Москве есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится».  

Авторы
Теги
Мир Ландау
Польша танк Leopard Украина
Материалы по теме
Германия начала обучение украинских военных управлению танками Leopard
Политика
Spiegel узнал о начале обучения украинских военных управлению Leopard 2
Политика
Канада отправила на Украину первый танк Leopard 2
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter