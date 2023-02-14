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В бундестаге заявили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков Киеву

Депутат бундестага Дагделен заявила об угрозе ядерной войны из-за поставок оружия Киеву

Поставки тяжелых вооружений Украине и то, что на Западе превалирует военный дискурс, грозит эскалацией конфликта, в том числе до ядерной войны, заявила председатель парламентской группы левой партии в Комитете по иностранным делам немецкого бундестага и пресс-секретарь по международным отношениям и разоружению Севим Дагделен в интервью китайскому изданию Global Times.

«Ситуация дошла до того, что США сейчас ведут опосредованную войну против России на Украине с помощью своих союзников по НАТО. Военная цель НАТО, очевидно, состоит в том, чтобы уничтожить Россию <...> Чем дольше продолжается война на Украине, тем больше не только страдания и огромные издержки для всех сторон, но и опасность дальнейшей эскалации, включая ядерную войну», — считает политик.

Материал дополняется.

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Бундестаг эскалация ядерная война
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