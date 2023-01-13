Польша решила добиваться передачи Киеву больше чем 14 танков Leopard

Посол в ФРГ: Польша будет добиваться поставок Киеву больше чем 14 танков Leopard

Польский президент Анджей Дуда объявил о решении поставить на Украину «роту танков Leopard» в рамках западной коалиции. Киев должен получить больше Leopard, считает посол Польши в ФРГ Дариуш Павлось

Украина должна получить больше чем 14 немецких танков Leopard 2 от коалиции западных стран, заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлось в интервью Funke.

«Польша потребует создания более крупных воинских частей, которые будут иметь военное значение для обороны Украины», — сказал посол (цитата по Tagesschau).

11 января польский президент Анджей Дуда после встречи во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским и литовским коллегой Гитанасом Науседой сообщил, что Варшава поставит на Украину «роту танков Leopard» (14 единиц) в рамках международной коалиции. Киев вместе с тем рассчитывает, что остальные страны примут такое же решение. Как подчеркнул Зеленский, одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько требуется для победы Украины. До этого премьер-министр республики Матеуш Моравецкий говорил, что польская сторона собирается создать «коалицию стран» для этих целей. После заявления Дуды в британском правительстве впервые подтвердили, что планируют предоставить Киеву танки.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на решение Польши предупредил, что это «железо», которое скоро станет «ржавым металлоломом», не спасет «искусственную» Украину.

Сама Германия не спешит поставлять на Украину Leopard, не желая действовать в одиночку.