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Глава офиса Зеленского заявил о плане Польши передать Киеву еще 60 танков

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак: Варшава передаст Киеву еще 60 танков PT-91 Twardy
Польша отправит Украине еще 60 своих танков Twardy в дополнение к уже поставленным двум сотням таких машин. Ранее Германия, Варшава и другие страны пообещали Киеву 112 танков Leopard
PT-91 Twardy
PT-91 Twardy (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Вместе с обещанными танками Leopard Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого Варшава уже передала Киеву более 200 из примерно 400 танков Т-72, которые были у нее на вооружении.

PT-91 Twardy («Твердый») — польский танк, разработанный на базе советского Т-72М1, который Польша производила по лицензии. От своего прототипа польский танк отличается в первую очередь новой системой управления огнем СКО-1М Drawa, разработанной и изготовленной в Польше, и динамической защитой ERAWA-2, отмечал телеканал «Звезда». Были модернизованы также средства связи, бортовые экраны, дизельный двигатель и другие элементы машины.

24 января Варшава обратилась к ФРГ с просьбой разрешить реэкспорт купленных у Берлина Leopard Украине. 25 января Германия и США объявили о передаче своих танков Киеву.

Всего Украина получит 31 танк Abrams от США и 112 Leopard 2 от Германии и ее союзников. Берлин уточнял, что немецкие танки будут поставлены к концу марта. Кроме того, отправить на Украину танки Сhallenger 2 обещала Великобритания, колесные танки AMX-10 RC — Франция.

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Поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил о переоценке потенциала, который в связи с такой военной помощью Запада получат ВСУ. «Танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят они только очень дорого», — говорили в Кремле.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву США и другими странами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с западным вооружением на территории Украины станут законной целью для российских военных.

Песков неоднократно говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь «последствия со знаком минус».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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