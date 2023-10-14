Арестович назвал ошибки контрнаступления Украины и призвал к смене власти

Руководство Украины загнало ситуацию в тупик и необходимо провести выборы, считает Арестович. Конституция страны не допускает голосование в условиях военного положения. Путин летом заявил, что наступление ВСУ провалилось

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Концентрация войск и техники ВСУ в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) и отсутствие каких-либо оборонных сооружений являются двумя главными ошибками Киева на поле боя, считает бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, украинское руководство «исчерпало предел компетенции», поэтому, несмотря на опасения людей, нужно провести выборы.

Арестович считает, что ради «мифа о «Фортеце [крепости] Бахмут» было потрачено очень много войск, техники и ресурсов, которые можно было бы использовать и которых сейчас не хватает на юге.

«Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — написал он.

Минобороны России сообщало о взятии Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике (ДНР) в мае 2023 года, этому предшествовали несколько месяцев боев с ВСУ за город. Киев в июне объявил о контрнаступлении в районе Артемовска, российское Минобороны заявляло о пресечении атак украинских сил. В сентябре глава ДНР Денис Пушилин называл ситуацию на артемовском направлении «горячей», город, по его словам, подвергается хаотичным обстрелам со стороны ВСУ.

Киев не возводит на поле боя оборонные сооружения, подобные «линии Суровикина» (обширная сеть траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки), которые позволили бы резко поднять устойчивость украинских сил, продолжил Арестович. «Этого сделано не было, и это вторая наша стратегическая ошибка», — написал он.

По его словам, решение о стратегическом масштабе оборонных рубежей могло быть принято только политическим, а не военным руководством Украины. «За стратегическими ошибками в поле маячат стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике — коррупция, реальная перспектива сокращения помощи Украине, затягивание гаек внутри страны, разрушение отношений с ближайшими соседями», — считает он, добавляя, что Украина оказалась в тупике.

Российские власти увеличивают военный бюджет, усиливают производство и принимают другие меры, а украинское руководство «глушит» бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, а также «поощряет коррупцию», заявил Арестович.

Киев тоже пытается наладить производство и решить вопросы с финансовой и военной помощью, признает он. «Но Россия при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы — нет», — считает бывший советник офиса президента Украины.

По его мнению, Россия принимает «адекватные текущей ситуации решения», а украинские власти — «коррупционные и неадекватные». Руководство в Киеве, считает Арестович, «исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике».

Он выступил за проведение выборов на Украине, поскольку, по его мнению, они дадут надежду на перезагрузку, на разрушение «монополии некомпетентности», а также шанс для тех, кто способен принимать решения, «соответствующие реальной обстановке».

Арестович заявил, что понимает опасения по поводу угрозы внутренних потрясений из-за проведения выборов во время военных действий. Однако он считает, что те, кто руководствуется этой логикой, «находятся в инерции завышенных ожиданий».

«Я уважаю заблуждения этих людей, потому что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реальной информации и навыков трезво оценивать обстановку. Но, поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них — как на единственную надежду выхода из стратегического тупика», — заключил Арестович.

Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023-го. Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. ВСУ утверждали, что у них нет огневых средств, чтобы сбивать подобные ракеты. Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой. Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В России Арестович объявлен в розыск (против него возбуждено дело в ДНР), а также внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Украина объявила о начале контрнаступления в июне. Президент Владимир Зеленский позднее говорил, что оно продвигается очень сложно. Российский президент Владимир Путин в июле и сентябре называл украинское контрнаступление провалом.

На Украине с начала российской военной операции действует военное положение. В подобных условиях Конституция страны не позволяет проводить выборы. На октябрь 2023 года были намечены парламентские выборы, президентские запланированы на весну 2024-го. В мае Зеленский исключал проведение парламентских выборов этой осенью. Выборы возможны в случае внесения изменений в законодательство, отмечал он.