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Зеленский исключил парламентские выборы на Украине при военном положении

Зеленский: Конституция запрещает любые выборы при военном положении
При военном положении любые выборы на Украине, согласно Конституции, невозможны, сказал президент. Осенью в стране должны пройти выборы в Верховную раду
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

При военном положении выборы на Украине невозможны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос, состоятся ли осенью парламентские выборы, украинский лидер сказал, что их не будет, если продолжит действовать военное положение в стране.

«Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. По Конституции Украины после окончания военного положения, думаю, через 90 дней проводятся выборы. Что-то вроде того», — добавил Зеленский.

Как пишет «Страна.ua», выборы в Верховную раду должны пройти 29 октября 2023 года.

После начала военных действий в феврале прошлого года Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. После этого они неоднократно продлевались, последний раз в начале мая — до 18 августа.

Предыдущие парламентские выборы на Украине прошли в июле 2019 года, срок полномочий нынешнего состава Рады истечет в 2024 году.

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Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский парламентские выборы военное положение
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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