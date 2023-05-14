Зеленский исключил парламентские выборы на Украине при военном положении
При военном положении выборы на Украине невозможны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.
Отвечая на вопрос, состоятся ли осенью парламентские выборы, украинский лидер сказал, что их не будет, если продолжит действовать военное положение в стране.
«Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. По Конституции Украины после окончания военного положения, думаю, через 90 дней проводятся выборы. Что-то вроде того», — добавил Зеленский.
Как пишет «Страна.ua», выборы в Верховную раду должны пройти 29 октября 2023 года.
После начала военных действий в феврале прошлого года Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. После этого они неоднократно продлевались, последний раз в начале мая — до 18 августа.
Предыдущие парламентские выборы на Украине прошли в июле 2019 года, срок полномочий нынешнего состава Рады истечет в 2024 году.