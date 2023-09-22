Пушилин назвал «горячей» ситуацию на артемовском направлении

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Ситуация на артемовском направлении остается «горячей», Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, на южном фланге наблюдается высокая интенсивность действий украинских военных. «Основные рубежи, по которым пытается работать противник — это Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка», — уточнил Пушилин.

На северном фланге украинская сторона концентрирует штурмовые подразделения, но пока не предпринимает активных боевых действий.

Пушилин подчеркнул, что российские подразделения предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить продвижение ВСУ.

На краснолиманском направлении украинские военные предпринимали попытки провести разведку боем, но огнем российской артиллерии и авиации они частично были подавлены, частично отброшены на исходные рубежи, отметил врио главы ДНР.

На авдеевском и марьинском направлениях происходит интенсивный обмен ударами.

Минобороны России 31 августа сообщило, что российская группировка войск «Центр» отразила атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена), на краснолиманском направлении. Также российские десантники сорвали атаку украинских военных к западу от Артемовска при помощи артиллерии, добавили в ведомстве.

Российское Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В начале июня он назвал ситуацию на этом направлении «сложной, но контролируемой». 29 августа врио главы региона сказал, что ситуация на флангах в районе города стабилизируется.