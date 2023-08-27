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Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине

Зеленский допустил проведение выборов во время военного положения при нескольких условиях
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Военная операция на Украине
Чтобы провести выборы на Украине, нужно поменять законодательство (во время военного положения проведение голосований запрещено), финансовая помощь Запада и создание условий для голосования для военных и беженцев, сказал Зеленский
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране, однако для этого необходимо выполнить несколько условий.

В частности, нужно будет внести соответствующие поправки в законодательство, поскольку согласно Конституции Украины проведение выборов запрещено во время военного положения. С начала российской военной операции на Украине введено военное положение, в последний раз его продлили до 15 ноября, в связи с чем стало невозможным проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября.

Еще одним условием стала финансовая поддержка со стороны Запада — по предварительным оценкам, в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — сказал Зеленский.

Кроме того, необходимо будет отправить «в окопы» международных наблюдателей, а также сделать голосование возможным для украинских беженцев в Европе, чтобы выборы были легитимными, добавил он.

На том, чтобы Украина провела выборы несмотря на военное положение, настаивал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его мнению, это стало бы следующим шагом в становлении демократии в стране. «Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы. <...> Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна», — сказал Грэм в ходе пресс-конференции в Киеве 24 августа.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский выборы президента военное положение
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