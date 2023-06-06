Зеленский заявил о контрнаступлении на бахмутском направлении

Ранее в Киеве сообщили о начале наступления на некоторых направлениях и активных боях на Бахмутском направлении. Пушилин говорил, что возле Артемовска со стороны ВСУ нет «активных действий в плане продвижения живой силы»

Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmottel / Getty Images )

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в Telegram поблагодарил военнослужащих ВСУ участвующих в боях вокруг Артемовска (Бахмута) и заявил о продвижении на этом направлении.

Ранее 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем телеграм-канале, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». В частности, она назвала эпицентром боевых действий Бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». «Есть успех», — написала она.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в тот же день описывая обстановку на флангах близ Артемовска (Бахмута), назвал ее «очень тяжелой, но контролируемой». По словам Пушилина, украинская сторона продолжает обстрелы, но «без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы».

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры взяли город; на следующий день российское Минобороны сообщило, что Артемовск находится под полным контролем российских сил. В начале июня Пригожин объявил о выводе 99% подразделений ЧВК из города.

В ночь на 5 июня российское Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. Ведомство заявило, что Киев не достиг целей. На следующий день, по данным министерства, наступление ВСУ на этом же направлении продолжилось, но его сорвали российские силы. Помимо этого, член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в районе Времевского выступа.